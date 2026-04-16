Platformă de livrări: Ciorba de burtă, cozonacul și sarmalele, în topul comenzilor de Paște

16 apr. 2026, Retail
Platformă de livrări: Ciorba de burtă, cozonacul și sarmalele, în topul comenzilor de Paște
Foto: Glovo

Românii au intrat în atmosfera Paștelui cu preparate tradiționale și comenzi făcute încă dinaintea sărbătorii. O analiză realizată de Glovo arată că în topul preferințelor s-au aflat ciorba de burtă, cozonacul, sarmalele, preparatele din carne de miel și mămăliga.

Datele indică faptul că obiceiurile de consum specifice Paștelui încep să se contureze cu câteva săptămâni înainte. Anul acesta, Paștele ortodox a fost sărbătorit pe 12 aprilie, iar comenzile au reflectat un meniu clasic: supe consistente, feluri principale tradiționale și deserturi specifice.

Ciorba de burtă conduce clasamentul preparatelor comandate, urmată de cozonac, în variantele clasice sau cu nucă, cacao, stafide ori rahat. În categoria felurilor principale, sarmalele rămân dominante, inclusiv în variante de post sau cu ciuperci. Preparatele din carne de miel își păstrează rolul central în masa de sărbătoare, iar mămăliga apare frecvent ca garnitură.

La nivel național, cea mai aglomerată zi pentru comenzi a fost 3 aprilie, iar orașele cu cele mai multe livrări au fost București, Constanța, Brașov, Cluj-Napoca și Iași. Cele mai multe comenzi au fost plasate dimineața, între orele 08:00 și 10:00, în special în zilele de marți, miercuri și vineri. Săptămâna cu cel mai ridicat volum de comenzi a fost 30 martie-3 aprilie.

Pe lângă preparatele gata de consum, românii au comandat și ingrediente pentru gătit acasă. Făina tip 000, folosită pentru cozonac și alte deserturi tradiționale, s-a numărat printre cele mai frecvente produse din categoria supermarket.

Analiza arată că perioada sărbătorilor a influențat și comenzile pentru animale de companie. Printre cele mai solicitate produse s-a aflat și Gourmet Gold Miel, hrană pentru pisici cu carne de miel.

Glovo este o platformă tech fondată în 2015 la Barcelona, care conectează utilizatorii cu restaurante, supermarketuri și magazine specializate, oferind servicii de livrare rapidă în peste 20 de țări.

De la kiwi și cireșe amare până la ouă și avocado: ce să mănânci înainte de culcare pentru un somn mai bun, potrivit nutriționiștilor / Alimentele care susțin producția de melatonină și relaxarea organismului
Cozonacul comandat online de Paște bate toate recordurile / Creștere record de peste 2.600% la comenzile pentru acest produs / Rezultate solide în primul trimestru din 2026
VIDEO | Alimentele pe care le consumăm ne pot afecta sănătatea dinților / Fadi Cherry, medic stomatolog: „Importanța alimentației este direct proporțională cu importanța igienei orale”
Ce trebuie să știi despre mâncarea pe care o consumi: EFSA lansează campania Safe2Eat 2026
VIDEO FOTO | Rețetele Juanitei | Șaorma rapidă cu resturi de friptură, dacă mai avem prin frigider de la Paște