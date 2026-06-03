Salata de icre este una dintre cele mai iubite gustări ale românilor. Fie că sunt icre de crap, știucă sau hering, secretul unui preparat reușit constă în obținerea unei texturi aerate, cremoase și, cel mai important, în evitarea tăierii compoziției.

Deși tehnologia modernă ne ușurează munca, metoda tradițională la mână oferă un control mai bun asupra texturii. Iată cum poți pregăti o salată de icre perfectă prin ambele metode, alături de trucurile care garantează succesul de fiecare dată.

Regulile de aur pentru icre reușite

Înainte de a începe, asigură-te că respecți aceste reguli simple pentru a preveni „tăierea” icrelor:

Atât icrele, cât și uleiul și apa minerală trebuie să fie la temperatura camerei. Șocul termic (ulei cald și icre abia scoase din frigider) este principala cauză a eșecului. Icrele proaspete trebuie sărate din timp (cu cel puțin câteva ore înainte) pentru a se întări boabele. Dacă folosești icre de la borcan, acestea sunt deja sărate, așa că nu mai pune sare suplimentară. Uleiul se toarnă întotdeauna treptat, în fir subțire, exact ca la maioneză.

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Cum se fac icrele cu lingura sau telul

Aceasta este metoda tradițională, ideală pentru icre perfecte, deoarece mișcarea manuală protejează bobițele și le lasă intacte, oferind acea textură crocantă la fiecare linguriță.

Ai nevoie de o lingură de lemn sau un tel și un bol adânc (de preferat din sticlă sau ceramică, nu din plastic).

Preparare pas cu pas

Pune icrele în bol și curăță-le bine de eventualele pielițe. Adaugă o linguriță de zeamă de lămâie (acidul ajută la legarea compoziției și albește icrele).

Începe să amesteci energic cu lingura de lemn, întotdeauna în aceeași direcție.

Începe să adaugi uleiul puțin câte puțin. Amestecă bine după fiecare tranșă până când uleiul este complet încorporat și icrele încep să devină sticloase și să se lege.

Pe măsură ce compoziția devine prea densă și greu de amestecat, adaugă câte o linguriță de apă minerală acidulată foarte rece . Apa minerală va albi salata și va face icrele pufoase.

Repetă procesul (ulei, amestecat, un strop de apă minerală/lămâie) până când obții cantitatea și consistența dorită. Atunci când icrele nu mai curg de pe lingură și au textura ca de maioneză tare, sunt gata.

Cum se fac icrele la mixer (Metoda rapidă)

Dacă vrei să economisești timp și efort, mixerul este aliatul tău. Această metodă este ideală pentru icrele de hering sau crap, transformându-le într-o cremă fină și spumoasă în doar câteva minute.

Ai nevoie de un mixer cu paletele clasice de bătut și un bol înalt (pentru a evita stropirea).

Preparare pas cu pas:

Pune icrele curățate în bol și pornește mixerul la o viteză mică sau medie pentru câteva secunde, doar cât să le omogenizezi.

Începe să mărești treptat viteza la nivel mediu și toarnă uleiul în fir subțire, constant, ținând mixerul în mișcare.

Când observi că această compoziție a devine foarte vârtoasă și se adună pe paletele mixerului, toarnă puțină apă minerală rece sau zeamă de lămâie pentru a o subția.

Continuă mixarea adăugând alternativ ulei și apă minerală până când salata își dublează volumul și devine fermă, albă și aerată.

Nu folosi o viteză excesiv de mare și nu mixa prea mult timp după ce ai terminat de adăugat uleiul, deoarece riști să tai compoziția (să separi uleiul).

Ajustările finale și servirea

După ce ai obținut baza spumoasă (indiferent de metodă), poți trece la personalizarea gustului:

Dacă îți place salata cu ceapă, toacă o ceapă albă sau roșie extrem de mărunt și amestec-o în salată.

Dacă vrei o cantitate mai mare sau o textură mai legată, poți încorpora la început (înainte de a pune ulei) două linguri de griș fiert și răcit complet. Eu nu folosesc niciodată.

Ce faci dacă se taie icrele?

Nu te panica! Pune o linguriță de icre tăiate într-un bol curat, adaugă câțiva picuri de zeamă de lămâie sau apă rece și freacă-le până se leagă din nou. Apoi, adaugă treptat restul compoziției tăiate, puțin câte puțin, amestecând continuu. Își va reveni în majoritatea cazurilor!