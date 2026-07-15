Aripioarele de pui pot fi mult mai mult decât o simplă gustare. Cu o marinadă bună și o gătire atentă, ele se transformă într-un preparat spectaculos. În această versiune, recomandată de un celebru chef, folosim usturoi confiat pentru a obține un gust intens, dar mult mai dulce, fin și elegant. Le vom pregăti în friteuza cu aer cald. Iar cine nu are, în cuptor.

Ingrediente pentru aripioare perfecte

Pentru uleiul de usturoi:

Puneți cojile de la căpățânile de usturoi copt împreună cu ulei de măsline (cojile de la o căpățână de usturoi cu 50 ml de ulei). Lăsați-le la infuzat într-un borcan în frigider, până la folosire, minimum două zile dacă faceți infuzia la rece, sau câteva ore la 70 °C dacă optați pentru infuzia la cald.

Pentru aripioare:

Aripioare de pui

Ulei de usturoi

Boia afumată și dulce

Sare

Piper negru

Sos de soia

Sucul de la o jumătate de lămâie

Piper cayenne (sau fulgi de ardei iute)

Cimbru proaspăt

Rozmarin proaspăt.

Pentru maioneza de usturoi:

Ulei de floarea-soarelui

Puțin ulei de la usturoiul confiat

Usturoi.

Mod de preparare pas cu pas

Într-un bol încăpător, amestecați uleiul aromat de usturoi cu boiaua afumată, sarea, piperul negru proaspăt măcinat, sosul de soia, sucul de lămâie, un praf de piper cayenne, precum și cimbrul și rozmarinul proaspete, tocate foarte mărunt.

Pârliți eventualele resturi de pene sau fulgi rămase pe bucățile de pui folosind flacăra aragazului sau o torță de bucătărie. Îndepărtați vârful ascuțit al aripilor înainte de a trece la etapa următoare, pentru ca acestea să se gătească mult mai uniform.

Puneți aripioarele curățate în bolul cu marinadă și amestecați-le foarte bine cu mâinile, asigurându-vă că fiecare bucată este acoperită uniform. Transferați totul într-un recipient închis ermetic și lăsați carnea la odihnit în frigider peste noapte, pentru ca aromele să pătrundă adânc în fibre.

A doua zi, scoateți aripioarele din frigider și îndepărtați excesul de marinadă lichidă. Așezați-le în coșul friteuzei cu aer cald și setați temperatura la 180 °C pentru 10 minute, timp în care carnea se va găti perfect la interior și va rămâne suculentă.

În timp ce puiul este la gătit, pregătiți sosul. Puneți cățeii de usturoi într-un pahar înalt de blender, adăugați ulei de floarea-soarelui și un fir din uleiul aromat în care s-a păstrat usturoiul, apoi mixați totul până când obțineți o maioneză fină, cremoasă și extrem de aromată.

După ce au trecut primele 10 minute, deschideți friteuza, scuturați ușor coșul pentru a întoarce aripioarele, creșteți temperatura la 200 °C și mai lăsați-le la gătit încă 10 minute. Această etapă finală va transforma pielea puiului într-una extrem de crocantă și rumenă.

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Rezultatul? Niște aripioare suculente, pline de aromă și cu un echilibru perfect între dulceața usturoiului și nota afumată a condimentelor. Iar alături de acea maioneză cu usturoi… e greu să te oprești doar la o singură bucățică!