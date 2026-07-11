Clătitele americane (pancakes) au intrat în rutina micului dejun cam oriunde pe glob, datorită texturii lor aerate, groase și pufoase. Cui nu-i place un turn de clătite calde, aburinde? Însă, dincolo de rețeta clasică cu făină albă și zahăr, adevărata magie apare atunci când folosim ingrediente mai sănătoase: dovleac, cartof dulce, castane sau mere, realizând variante mult mai aromate și adesea mult mai dietetice.

Înainte de a trece la variantele neconvenționale, iată secretele tehnice de care ai nevoie pentru ca orice clătită în stil american să iasă perfectă, indiferent de ingredientele folosite.

Secrete și trucuri pentru pancakes perfecte

Nu amesteca în exces aluatul: Acesta este cel mai important truc. Dacă amesteci prea mult, se dezvoltă glutenul (în cazul făinurilor care îl conțin) sau compoziția devine prea elastică și gumată. Aluatul de clătite americane trebuie doar omogenizat grosier; dacă rămân câteva mici cocoloașe, nu moare nimeni.

Testul tigăii: Tigaia (ideal antiaderentă) trebuie să fie încinsă la foc mediu spre mic. Nu folosi multă grăsime, unge-o doar ușor cu o pensulă înmuiată în ulei sau unt.

Când întorci clătita? Când vezi că la suprafața aluatului încep să se formeze și să se spargă mici bule de aer, iar marginile par ușor uscate.

Consistența aluatului: Spre deosebire de clătitele subțiri, aluatul pentru cele american trebuie să fie gros, curgând greu din polonic, ca o smântână grasă, pentru a nu se împrăștia în tigaie.

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4 rețete de clătite amerciane cu ingrediente mai neobișnuite

1. Clătite americane din dovleac și năut (fără gluten, lactoză și zahăr)

Sunt clătite mici și groase, ideale pentru cei cu intoleranțe, deoarece dovleacul oferă dulceață naturală și hidratare, eliminând nevoia de zahăr și lapte.

Ingrediente (4 porții / 8 clătite): 250 g dovleac copt sau fiert la abur; 75 g făină de năut (sau boabe de năut fierte, scurse bine și trecute prin blender); 1/2 linguriță bicarbonat de sodiu; sucul de la 1/2 lămâie; 2 ouă; scorțișoară, nucșoară sau amestec pumpkin spice după gust.

Preparare: Pune într-un bol dovleacul, făina de năut (sau boabele), mirodeniile și ouăle. Mixează-le bine cu un blender vertical până obții o cremă omogenă. Separat, într-un pahar, stinge bicarbonatul cu sucul de lămâie, lasă-l să acționeze un minut, apoi încorporează-l în aluat. Coace clătitele într-o tigaie antiaderentă timp de circa 1 minut pe fiecare parte, la foc mic.

Servire: Datorită gustului echilibrat, merg excelent atât dulci (cu miere, sirop de arțar, gem), cât și sărate (cu ricotta, brânză de vaci cu smântână, cottage cheese sau iaurt). Combinate cu brânzeturi, obții rapid un prânz excelent, cu toți macronutrienții asigurați.

2. Clătite americane din făină de castane și banană

Făina de castane are o dulceață naturală, o aromă fină de nucă și pământ, fiind de asemenea o opțiune excelentă fără gluten.

Ideea rețetei: Banana bine coaptă este pasată și folosită ca bază de legătură și îndulcitor natural, reducând cantitatea de zahăr adăugată. Făina de castane dă o culoare maronie, caldă, și o textură catifelată.

Servire: Aceste pancakes se servesc cel mai bine cu o lingură generoasă de ricotta proaspătă (care aduce o textură aerată și fină) și un gem acrișor de fructe de pădure sau vișine.

3. Clătite din făină de ovăz cu piure de mere

O variantă minunată pentru micul dejun, extrem de bogată în fibre și foarte sățioasă, cu un parfum intens de plăcintă.

Ideea rețetei: Fulgii de ovăz măcinați fin înlocuiesc făina albă. Elementul secret este piureul de mere (fie proaspăt făcut în casă din mere fierte și pasate, fie din conservă fără zahăr), care se încorporează direct în aluat. Piureul păstrează clătitele incredibil de moi și umede în interior, chiar și după ce s-au răcit.

Servire: Se potrivesc de minune pudrate cu multă scorțișoară, nuci coapte tocate mărunt și un strop de sirop de arțar.

4. Louisiana Pancakes, clătite americane din cartof dulce

O rețetă legendară din sudul Statelor Unite, unde cartoful dulce este o vedetă culinară incontestabilă.