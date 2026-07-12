Oul poșat este sănătos, nu necesită grăsim pentru gătire, dar are handicapul că trebuie puțină îndemânare ca să-l fierbi prin metoda clasică. Există și alte soluții mai puțin convenționale, precum a-l fierbe într-un polonic sau a-l găti la microunde, dar pentru a avea consistența corectă și a nu te teme că procedura nu-ți va reuși, cel mai bine este să-l prepari la abur.

Prepararea oului poșat la abur

Punem apa la fiert și așteptăm până clocotește.

Luăm o strecurătoare.

Spargem oul în strecurătoare.

Poziționăm strecurătoare deasupra apei care fierbe, astfel încât să nu scufundăm strecurătoarea și oul în apă.

Acoperim cu un capac.

Fierbem câteva minute până se întărește albușul, dar gălbenușul rămâne moale.

Apoi cu grijă, punem cu grijă oul pe farfurie.

Oul poșat de gata!