ABC în bucătărie | Cum faci un ou poșat perfect fierbându-l la aburi. Oricine îl poate găti fără bătăi de cap

12 iul. 2026, ABC în bucătărie
ABC în bucătărie | Cum faci un ou poșat perfect fierbându-l la aburi. Oricine îl poate găti fără bătăi de cap
Foto: freepik
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Oul poșat este sănătos, nu necesită grăsim pentru gătire, dar are handicapul că trebuie puțină îndemânare ca să-l fierbi prin metoda clasică. Există și alte soluții mai puțin convenționale, precum a-l fierbe într-un polonic sau a-l găti la microunde, dar pentru a avea consistența corectă și a nu te teme că procedura nu-ți va reuși, cel mai bine este să-l prepari la abur.

Prepararea oului poșat la abur

  • Punem apa la fiert și așteptăm până clocotește.
  • Luăm o strecurătoare.
  • Spargem oul în strecurătoare.
  • Poziționăm strecurătoare deasupra apei care fierbe, astfel încât să nu scufundăm strecurătoarea și oul în apă.
  • Acoperim cu un capac.
  • Fierbem câteva minute până se întărește albușul, dar gălbenușul rămâne moale.
  • Apoi cu grijă, punem cu grijă oul pe farfurie.

Oul poșat de gata!

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