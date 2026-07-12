08 iul.
Oul poșat este sănătos, nu necesită grăsim pentru gătire, dar are handicapul că trebuie puțină îndemânare ca să-l fierbi prin metoda clasică. Există și alte soluții mai puțin convenționale, precum a-l fierbe într-un polonic sau a-l găti la microunde, dar pentru a avea consistența corectă și a nu te teme că procedura nu-ți va reuși, cel mai bine este să-l prepari la abur.
Oul poșat de gata!
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