De la oțet și bicarbonat de sodiu până la soluții speciale cumpărate din magazine, există numeroase metode recomandate pentru spălarea fructelor și legumelor. Totuși, experții în siguranță alimentară spun că, în cele mai multe cazuri, cea mai simplă variantă este și cea mai eficientă.

Potrivit Real Simple, simpla clătire sub jet de apă rece poate elimina între 90% și 99% dintre bacteriile aflate pe suprafața fructelor și legumelor.

Apa de la robinet este suficientă în cele mai multe cazuri

Donald Schaffner, profesor de știința alimentelor la Rutgers University, spune că majoritatea fructelor și legumelor ajung la consumatori fără agenți patogeni periculoși.

„Aproape toate fructele și legumele proaspete ajung la noi fără agenți patogeni. Știm, de asemenea, că produsele proaspete sunt o alegere sănătoasă, așa că este mai bine să consumăm mai multe fructe și legume decât să renunțăm la ele din cauza temerilor legate de siguranță”, explică specialistul.

Pentru îndepărtarea murdăriei, bacteriilor și a altor contaminanți, recomandarea lui este simplă: clătirea sub jet de apă rece de la robinet.

De ce nu sunt recomandate detergentul sau soluțiile de spălat fructe

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) recomandă să nu fie folosite săpun, detergent sau alte produse de curățare destinate vaselor ori alimentelor.

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Motivul este că fructele și legumele pot absorbi o parte dintre aceste substanțe, iar consumul lor poate provoca probleme digestive.

Mai multe cercetări au comparat diferite metode de spălare, inclusiv soluții comerciale, hipoclorit, oțet și bicarbonat de sodiu.

Rezultatele au arătat că apa curentă oferă, în general, cele mai bune rezultate în reducerea bacteriilor precum E. coli, Salmonella sau Listeria.

Oțetul și bicarbonatul nu sunt întotdeauna mai eficiente

Mulți oameni folosesc oțet sau bicarbonat de sodiu în speranța că vor elimina mai eficient pesticidele sau bacteriile de pe fructe și legume.

Rezultatele cercetărilor sunt însă neuniforme. Un studiu publicat în Journal of Food Protection a arătat că soluțiile pe bază de oțet sau suc de lămâie nu au fost mai eficiente decât simpla apă de la robinet în reducerea contaminării microbiene de pe fructe și legume. Un alt studiu, publicat în Food Protection Trends, a concluzionat că spălarea sub jet de apă a fost una dintre cele mai eficiente metode de reducere a bacteriilor precum E. coli, Listeria și Salmonella.

Există însă și situații în care bicarbonatul de sodiu poate avea un avantaj. O cercetare publicată în Journal of Agricultural and Food Chemistry a arătat că o soluție cu apă și bicarbonat, folosită timp de aproximativ 15 minute, poate îndepărta mai eficient anumite reziduuri de pesticide de pe mere. Autorii atrag însă atenția că rezultatele se referă la acest tip de fruct și nu pot fi extrapolate automat la toate produsele.

Donald Schaffner, profesor de știința alimentelor la Rutgers University, spune că eficiența acestor metode depinde de mai mulți factori.

„Variabilele importante includ tipul produsului, timpul în care fructele sau legumele stau în apă, dacă apa este stagnantă sau agitată și concentrația oțetului ori a bicarbonatului de sodiu.”

Specialistul explică și de ce oțetul nu este întotdeauna soluția ideală:

„Oțetul are un pH scăzut și poate ajuta la distrugerea bacteriilor. Dar dacă este prea diluat, nu este foarte diferit de apa obișnuită. Cu cât folosești mai mult oțet, cu atât este mai probabil ca fructele și legumele să capete gust de oțet.”

Schaffner spune că, deși utilizarea oțetului sau a bicarbonatului nu este periculoasă, el preferă să spele fructele și legumele doar cu apă de la robinet, metodă pe care o consideră suficientă în majoritatea situațiilor.

Ce se întâmplă cu pesticidele

Reziduurile de pesticide reprezintă una dintre cele mai mari preocupări ale consumatorilor atunci când cumpără fructe și legume.

Donald Schaffner spune însă că nivelurile de pesticide rămase pe produse în momentul în care ajung pe rafturile magazinelor sunt, în general, mult sub limitele legale admise, iar simpla spălare sub jet de apă poate elimina o parte dintre aceste reziduuri.

Există însă și situații în care bicarbonatul de sodiu poate fi mai eficient. Un studiu publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry a arătat că merele ținute timp de aproximativ 15 minute într-o soluție cu apă și bicarbonat de sodiu au prezentat o reducere mai mare a reziduurilor a două pesticide utilizate frecvent, comparativ cu simpla clătire cu apă.

Cercetătorii subliniază însă că studiul a fost realizat doar pe mere și pe anumite tipuri de pesticide. Prin urmare, rezultatele nu pot fi extrapolate automat la toate fructele și legumele sau la toate substanțele folosite în agricultură.

Este mai bine să clătești sau să înmoi fructele?

Specialiștii spun că simpla clătire este, în general, suficientă.

Totuși, în cazul unor legume foarte murdare, precum prazul, sau al salatei și țelinei ușor ofilite, o scurtă înmuiere în apă rece poate ajuta la îndepărtarea murdăriei și la reîmprospătarea produselor.

După înmuiere, fructele și legumele ar trebui clătite din nou sub jet de apă rece.

Frecarea ușoară cu mâna poate contribui și ea la îndepărtarea impurităților.

Cum speli corect cartofii, morcovii și merele

Pentru fructele și legumele cu coajă tare este recomandată folosirea unei perii speciale pentru legume.

Aceasta ajută în special la îndepărtarea pământului și a particulelor de murdărie.

Curățarea prin decojire reduce și mai mult contaminanții, însă poate elimina și o parte dintre fibre și nutrienți.

De ce trebuie spălate și avocado sau pepenele

Chiar dacă nu consumi coaja unor fructe precum avocado, mango sau pepenele galben, acestea trebuie spălate înainte de a fi tăiate.

În caz contrar, cuțitul poate transporta bacteriile de pe coajă către partea comestibilă a fructului.

Fructele de pădure se spală doar înainte de consum

Fructele de pădure ar trebui păstrate nespălate în frigider și clătite doar înainte de a fi consumate.

Potrivit specialistului, dacă sunt spălate și apoi depozitate, umezeala rămasă pe suprafața lor favorizează dezvoltarea mucegaiurilor și reduce perioada de păstrare.

Mai trebuie spălate salatele pe care scrie „pre-spălate”?

Deși rechemările de produse alimentare pot ridica semne de întrebare, experții spun că salatele ambalate și etichetate drept „pre-spălate” nu trebuie spălate din nou acasă.

Dimpotrivă, această etapă poate crește riscul contaminării în bucătărie, dacă frunzele intră în contact cu suprafețe sau ustensile contaminate.