A refuzat 14 milioane de euro care i se ofereau pe terenul agricol, pentru a se construi un centru de date. La 86 de ani a vrut să fie sigur că destinația proprietății nu se va schimba

09 oct. 2026, Articole / Reportaje
A refuzat 14 milioane de euro care i se ofereau pe terenul agricol, pentru a se construi un centru de date. La 86 de ani a vrut să fie sigur că destinația proprietății nu se va schimba
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Nu era interesat să vândă
  2. Pământul valorează mai mult decât banii
  3. Nu s-a lăsat impresionat de oferta de milioane
  4. Nu a fost singurul care a spus „nu”
  5. Centrele de date, noua presiune asupra terenurilor agricole
  6. O luptă care a ajuns și în politica locală
  7. „Poate peste 100 de ani vor înțelege”

Mervin Raudabaugh, un fermier din Pennsylvania, a refuzat o ofertă de aproximativ 14 milioane de euro pentru terenurile sale. În schimb, a primit 1,7 milioane de euro pentru a renunța definitiv la drepturile de dezvoltare imobiliară, astfel încât cele 106 hectare să rămână teren agricol.

Când un dezvoltator imobiliar i-a oferit verbal lui Mervin Raudabaugh, în vârstă de 86 de ani, aproximativ 15 milioane de dolari (aproape 14 milioane de euro) pentru cele două ferme ale sale din Silver Spring Township, Pennsylvania, răspunsul fermierului nu a lăsat loc de negocieri.

Nu era interesat să vândă

Planul dezvoltatorului era să unească cele aproximativ 106 hectare deținute de Raudabaugh cu terenurile învecinate pentru a construi un uriaș centru de date destinat infrastructurii de inteligență artificială.

Raudabaugh luase însă deja o altă decizie. Pentru aproximativ 1,9 milioane de dolari, adică 1,7 milioane de euro, și-a vândut drepturile de dezvoltare către Lancaster Farmland Trust.

Tranzacția, finalizată la sfârșitul lui decembrie 2025, înseamnă că terenurile sale sunt protejate permanent și pot fi utilizate doar în scopuri agricole.

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„Pur și simplu nu am vrut ca cele două ferme ale mele să fie distruse. Asta este concluzia”, a explicat fermierul.

Pământul valorează mai mult decât banii

Decizia lui Raudabaugh i-a surprins chiar și pe unii dintre vecini. Fermierul explorează de mai mulți ani modalități de a proteja terenurile agricole și a găsit, prin programul local de conservare, soluția care îi permite să se asigure că fermele vor rămâne agricole și după dispariția sa.

Nu s-a lăsat impresionat de oferta de milioane

Raudabaugh a preluat conducerea fermei familiei la doar 16 ani, după moartea mamei sale. A continuat să lucreze pământul timp de decenii, și-a crescut copiii la ferma de pe Green Hill Road împreună cu soția sa, Anna Mae, și a transformat agricultura într-un mod de viață.

„Din punct de vedere economic, nu am făcut un mare sacrificiu”, a spus el, explicând că a investit cu prudență și că, în viitor, moștenitorii săi vor putea vinde terenurile altor fermieri, dacă vor dori.

Adevărata miză este controlul asupra viitorului proprietății. Vrea să știe că, și atunci când el nu va mai fi, pe terenurile sale se vor cultiva în continuare produse agricole, nu vor fi ridicate clădiri sau servere.

Nu a fost singurul care a spus „nu”

Raudabaugh nu a fost singurul proprietar care a refuzat oferta dezvoltatorilor. Jeff Austin, proprietarul terenului de golf Rich Valley, aflat și el în zona vizată de proiect, a respins la rândul său propunerile de cumpărare. „Nu eram interesat să vând proprietatea pentru că îmi place să fiu aici. Este ceva ce port în suflet”, a explicat acesta.

Refuzul celor doi proprietari a dat peste cap planurile dezvoltatorului. Pentru un centru de date de asemenea dimensiuni era necesară reunirea mai multor parcele pentru a obține suprafața necesară, dar și accesul la infrastructura electrică și la surse suficiente de apă.

Fără toate terenurile, proiectul nu putea fi realizat în forma dorită.

Centrele de date, noua presiune asupra terenurilor agricole

Cazul lui Raudabaugh reflectă o problemă tot mai vizibilă în Statele Unite. Pe măsură ce centrele de date necesare pentru inteligența artificială se extind, terenurile agricole devin o țintă tot mai atractivă pentru dezvoltatori. În aceeași competiție pentru spațiu intră depozitele logistice, ansamblurile rezidențiale și marile magazine.

Pentru comunitățile rurale, aceste proiecte pot aduce investiții și locuri de muncă, dar și consum masiv de energie și apă, precum și transformarea definitivă a unor terenuri agricole.

Raudabaugh a urmărit timp de decenii schimbările din zona în care trăiește. De pe veranda casei sale a văzut construirea autostrăzii Interstate 81 și extinderea districtului școlar în care a absolvit în 1955. De această dată, însă, nu a vrut ca terenurile sale să devină parte dintr-o nouă transformare majoră.

O luptă care a ajuns și în politica locală

Conflictul din jurul terenurilor agricole a depășit limitele pieței imobiliare și a ajuns inclusiv în politica locală. În alegerile primare din 2025, un comitet independent a cheltuit aproximativ 20.000 de dolari pentru o campanie împotriva Laurei Brown, o reprezentantă a administrației locale care susținea conservarea terenurilor agricole.

Banii proveneau de la o organizație nonprofit din Virginia care nu era obligată să-și dezvăluie donatorii. „Au cheltuit mii de dolari pe pliante pentru a o face pe această femeie să arate rău. Și a fost dureros”, a povestit Raudabaugh. Brown a fost însă realeasă, iar programele de conservare a terenurilor au continuat.

„Poate peste 100 de ani vor înțelege”

Pentru fermierul de 86 de ani, decizia este una pe care nu o regretă. Știe că nu va putea controla ce se va întâmpla în comunitatea sa pentru totdeauna. Dar poate controla soarta terenurilor pe care le-a muncit o viață întreagă. Iar acesta este, în opinia sa, câștigul adevărat.

Raudabaugh speră că, peste un secol, oamenii care vor trăi în această comunitate vor privi în urmă și vor aprecia decizia de a păstra terenurile agricole. „Cred că cineva se va uita la acest oraș peste o sută de ani, dacă vom mai fi aici, și va spune: „Nu a fost inteligent să păstrăm toate acestea?” Le vor aprecia,” scrie La Razon.

Într-o perioadă în care inteligența artificială transformă nu doar tehnologia, ci și peisajul fizic în care trăim, povestea lui Mervin Raudabaugh ridică o întrebare simplă: cât valorează, de fapt, un teren pe care nu îl mai poți recupera odată ce a fost construit?

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