Un val de căldură fără precedent afectează mai multe regiuni din Asia. Temperaturile record au provocat decese, au distrus culturi și au omorât sute de mii de animale. Fermierii sud-coreeni spun că unele recolte s-au degradat în numai câteva zile.

În comitatul Yanggu, situat la aproximativ 130 de kilometri nord-est de Seul, culturile de cartofi păreau normale cu doar o săptămână înainte de recoltare. După mai multe zile cu temperaturi extreme, tuberculii au devenit moi și au început să se descompună în sol.

Fermierul Lee Sang-hyuk a comparat cartofii scoși din pământ cu unii fierți. Acesta susține că fenomenul nu este limitat la una sau două exploatații, ci afectează numeroase terenuri agricole din regiune, potrivit The Guardian.

Pepenii s-au distrus în trei zile

Probleme grave au fost raportate și în alte zone agricole din Coreea de Sud. În Gwangju, un producător a văzut cum pepenii care ar fi trebuit vânduți la prețuri ridicate s-au transformat în terci. Fructele aveau inițial un interior sănătos și un gust dulce, dar s-au degradat în numai trei zile. Fermierul, care lucrează în agricultură de 50 de ani, spune că nu a mai întâlnit o asemenea situație.

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În comitatul Damyang, temperaturile ridicate au distrus răsaduri de căpșuni cultivate timp de trei luni. Pierderile respective nu sunt acoperite de sistemul sud-coreean de asigurări agricole. Polițele sunt disponibile numai pentru anumite culturi, metode de producție și regiuni. Atunci când pagubele nu se încadrează în condițiile stabilite, întreaga pierdere rămâne în sarcina fermierilor și se poate transforma în datorie.

Coreea de Sud a înregistrat 42,5 grade

Orașul Yangsan, din sud-estul Coreei de Sud, a înregistrat pe 2 august o temperatură de 42,5 grade Celsius. Este cea mai ridicată valoare măsurată în țară de la începutul observațiilor meteorologice moderne, în 1904. Autoritățile au asociat valul de căldură cu cel puțin 31 de decese. Peste 900.000 de animale din ferme și aproximativ 1,4 milioane de pești crescuți în sistem de acvacultură au murit.

Președintele Lee Jae Myung a descris situația drept diferită de orice a experimentat țara până acum. Acesta a cerut o revizuire fundamentală a sistemului național de gestionare a crizelor, în condițiile în care vremea extremă devine „noua normalitate”.

Japonia a introdus o categorie pentru zilele cu peste 40 de grade

Temperaturile au depășit 40 de grade și în mai multe localități din Japonia. Țara a înregistrat prima zi încadrată în noua categorie meteorologică „kokushobi”, introdusă în 2026 pentru temperaturile care trec de acest prag.

La o grădină zoologică din Tokyo au murit trei lei, existând suspiciunea că animalele au fost răpuse de căldura extremă.

O analiză a Weather Attribution Centre din Japonia arată că valul de căldură din iulie ar fi fost practic imposibil fără încălzirea globală provocată de activitatea umană. În absența acesteia, un fenomen de asemenea intensitate ar apărea, în medie, o dată la aproximativ 10.000 de ani.

În Hong Kong, temperatura a urcat la 36,9 grade Celsius, cea mai mare valoare înregistrată de la începerea măsurătorilor, în 1884. Recordul a scos la iveală și limitele sistemului de avertizare destinat muncitorilor care lucrează în aer liber. Alerta a rămas la cel mai scăzut nivel, iar autoritățile au anunțat că vor reanaliza pragurile folosite.

Căldura s-a extins și în alte regiuni. O stație meteorologică din provincia chineză Xinjiang a măsurat 50 de grade Celsius în iulie. Phenianul a înregistrat mai multe nopți în care temperatura nu a coborât sub 25 de grade.

Climatologii indică o combinație între încălzirea globală, fenomenul El Niño și consolidarea unei zone de presiune ridicată deasupra Platoului Tibetan și Pacificului de Vest.