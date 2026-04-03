Restaurantele din România își orientează tot mai clar strategia către ingrediente locale, potrivit unui studiu realizat de Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), în perioada 27 februarie-16 martie 2026, citat de Agerpres. Datele arată că 98% dintre unități își doresc să colaboreze cu producători locali.

În prezent, 7 din 10 restaurante lucrează deja direct cu aceștia. Pentru 55% dintre respondenți, colaborarea reprezintă un avantaj competitiv, 47,5% spun că le crește încrederea clienților, iar 42,5% consideră că astfel pot construi meniuri mai autentice și sezoniere.

Calitatea rămâne criteriul principal în relația cu producătorii locali. Aproape toate restaurantele (aproape 100%) pun pe primul loc gustul și prospețimea, 97,5% urmăresc constanța livrărilor, iar 95% consideră esențială relația directă și comunicarea. „Preţul rămâne important, dar nu decisiv în faţa calităţii şi predictibilităţii”, relevă studiul menţionat.

Studiul indică și nevoi concrete în industrie. 55% dintre restaurante spun că au nevoie de exemple de colaborări care funcționează, iar 45% caută date despre tendințele de consum. Totodată, 95% consideră esențială comunicarea originii ingredientelor, semn că relația cu producătorii locali devine parte din identitatea restaurantelor și din modul în care acestea își construiesc încrederea în fața clienților.

„Datele arată că nu mai vorbim despre un trend, ci despre o schimbare de standard şi repere. Relaţia cu producătorii locali nu mai este „nice to have”, ci devine parte din identitatea restaurantului şi din încrederea pe care o construieşte cu clientul”, se menţionează într-un comunicat al HORA transmis AGERPRES.

În acest context, platforma „Ţara lui Mai Bine”, dezvoltată de HORA în parteneriat cu Edenred România, își extinde rolul și devine un hub de resurse și instrumente pentru industrie, nu doar un spațiu de conectare între restaurante și producători locali.

„Vedem foarte clar că restaurantele vor să lucreze mai mult cu producători locali. Dar între dorinţă şi realitate apar multe întrebări, de la unde îi găsesc, cum îi aleg, şi până la cum construiesc o relaţie stabilă. Prin proiectul „Ţara lui Mai Bine” ne dorim să reducem exact această distanţă, să facem lucrurile mai clare şi mai simple, iar conexiunile mai uşor de creat. Totodată, având tot mai mulţi producători în platformă, restaurantele pot avea acces la o mai mare diversitate şi pot găsi producători mai apropiaţi de zona lor”, a declarat Radu Savopol, preşedinte HORA şi co-fondator 5 To Go.

La rândul său, Gorkem Oran, director general Edenred România, susține că platforma contribuie la conectarea restaurantelor cu producătorii locali într-un ecosistem care susține consumul local și îl extinde la nivel național.

HORA reprezintă interesele antreprenorilor din industria ospitalității din România și este membră a Confederației Concordia. Organizația reunește în prezent peste 400 de companii, atât operatori, cât și furnizori, care însumează peste 20.000 de angajați.