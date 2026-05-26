Brandul românesc de bere artizanală Zăganu a pornit în 2013 din dorința de independență a celor doi cofondatori, Laurențiu Bănescu și Alexandru, într-o piață dominată aproape exclusiv de marile companii internaționale. Într-un nou episod al seriei „Provocări de Antreprenor”, realizată de Economedia, Laurențiu Bănescu vorbește despre dificultățile construirii unui business independent, schimbările din HoReCa și provocările economice care afectează consumul de bere.

Antreprenorul spune că, la început, una dintre cele mai mari provocări a fost convingerea clienților să acorde o șansă unui produs nou. „Am mers pe la vreo 300 de clienţi cu produsul şi cred că doar 10-15% au fost receptivi să stea de vorbă cu noi”, a explicat acesta. În retail, lucrurile au mers mai ușor, retailerii fiind interesați să ofere alternative românești consumatorilor.

Pandemia a schimbat radical dinamica business-ului. În acea perioadă, între 70 și 75% din vânzările Zăganu proveneau din HoReCa, unul dintre cele mai afectate sectoare. Supraviețuirea brandului a fost posibilă inclusiv datorită comenzilor online și prezenței în marile magazine. În prezent, Zăganu distribuie bere atât în baruri și restaurante din București, inclusiv în propria locație de pe Calea Victoriei, cât și prin lanțuri de retail precum Carrefour, Kaufland, Mega Image și Selgros.

Laurențiu Bănescu consideră că piața berii artizanale din România este încă la început și că principala misiune a producătorilor independenți este educarea consumatorilor. „Majoritatea publicului asociază consumul de bere cu un lichid destul de anost ca gust”, spune antreprenorul, explicând că berea artizanală oferă o experiență diferită, mai aromată și mai complexă.

Pentru a încuraja consumatorii să descopere stiluri diferite de bere, Zăganu organizează sesiuni de degustare în propriul bar de pe Calea Victoriei, unde clienții pot încerca mai multe sortimente în format „beer flight”. În locație sunt promovate și alte branduri mici de bere artizanală. „Nu vrem să vindem doar brandul Zăganu, vrem să sprijinim toată industria”, afirmă cofondatorul companiei.

Deși piața berii artizanale este foarte mică raportat la consumul total de bere din România, antreprenorul spune că producătorii independenți nu ar trebui să se vadă ca rivali. „Noi vindem aproape 4.500-5.000 hl/an. Toți producătorii artizanali la un loc ajung la 15-20.000 hl, în timp ce piața totală a berii este de 15 milioane. Ar fi absurd să ne concurăm între noi pe o porțiune atât de mică a pieței”, a explicat Laurențiu Bănescu.

Antreprenorul atrage atenția și asupra presiunilor economice care afectează industria, de la creșterea TVA și a costurilor salariale până la scăderea consumului. Potrivit datelor invocate de acesta, piața berii a scăzut cu aproximativ 5% în fiecare dintre ultimii doi ani. „Probabil că oamenii își drămuiesc mai atent banii și prioritizează lucrurile mai de necesitate”, spune cofondatorul Zăganu.

În ciuda dificultăților, compania continuă să crească lent și să își extindă prezența în țară. Brandul are parteneri în București, Brașov, Iași, Cluj și Timișoara, iar Laurențiu Bănescu consideră că există încă multe județe în care berea artizanală este aproape necunoscută.