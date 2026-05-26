Pentru o persoană în vârstă, adică trecută de 65 de ani – toți specialiștii recomandă, de obicei, o alimentație care să mențină masa musculară, energia, digestia și sănătatea inimii și oaselor, a declarat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, membru în conducerea Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov și vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

„În alcătuirea meniului unei persoane în vârstă trebuie ținut cont de mai multe aspect, dar unul foarte important sunt bolile existe, precum diabet, hipertensiune, probleme renale etc., ce necesită diete specific. Însă, în general, se recomandă alimentație ușor de digerat, proaspătă și bogată în nutrienți”, spune medicul.

Alimente recomandate pentru vârstnici

Proteine ușor de digerat – Pește, carne slabă, ouă, iaurt, brânză slabă, leguminoase. “Toate aceste proteine ajută la prevenirea pierderii masei musculare, lucru foarte important la persoanele în vârstă”, afirmă dr. Daciana Toma.

Legume și fructe, zilnic – Mai ales cele bogate în fibre și vitamine sunt recomandate, respectiv broccoli, morcovi, spanac, mere, fructe de pădure, citrice. “Acestea îi oferă vârstnicului fibre care ajută digestia, iar vitaminele și mineralele îi conferă energie și îi mențin tonusul”, explică medicul.

Cereale integrale – Ideal este ca o persoană în vârstă să mănânce ovăz, pâine integrală, orez brun, quinoa, pentru că toate îi ajută digestia și contribuie la menținerea cât mai stabile a glicemiei.

Grăsimi sănătoase – Ulei de măsline, avocado, nuci, semințe, pește gras.

Calciu și vitamina D – Lactate, kefir, iaurt, sardine, ouă. “}n afară de nutrienții pe care îi conțin aceste alimente, trebuie precizat că toate sunt bogate în calciu, deci sunt importante pentru sănătatea oaselor”, spune dr. Daciana Toma.

Hidratarea – Mulți vârstnici nu simt setea suficient de intens și atunci ajung să nu se hidrateze suficient. De aceea se recomandă ca vârstnicii să aibă grijă să bea apă în mod regulat, nu să aștepte să se instaleze senzația de sete, ci să ia des înghițituri mici de apă. De asemenea, trebuie să consume supe și ceaiuri neîndulcite, pentru că și acestea hidratează.

Ce trebuie limitat în dieta vârstnicilor

Sare în exces

Zahăr și dulciuri concentrate

Alimente foarte procesate

Prăjeli grele

Mezeluri și grăsimi animale în exces

Alcool în cantitate mare – “La persoanele vârstnice care suferă de anumite afecțiuni consumul de alcool este chiar interzis. De altfel, la vârste înaintate cantitatea de alcool permisă este mai mică decât la adultul sănătos”, explică dr. Daciana Toma.

Exemple de mese echilibrate pentru vârstnici

Mic dejun: ovăz cu iaurt și fructe

Prânz: pește cu legume și orez

Cină: supă de legume și omletă sau brânză slabă

Gustări: fructe, nuci, iaurt

Aspecte importante în alimentația vârstnicilor