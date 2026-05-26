Pasionații de utilaje agricole și mașini de epocă se pregătesc pentru un eveniment spectaculos în statul Illinois. Peste 100 de tractoare vor parcurge un traseu istoric pentru a celebra 100 de ani de la crearea celei mai faimoase șosele din America, anunță agrinews.

Legendara Route 66, cunoscută și sub numele de „Mother Road”, împlinește un secol de existență, iar comunitățile locale din Statele Unite au început deja festivitățile. În sudul și centrul statului Illinois, asociația Mid-State Collectors Club s-a gândit la o metodă originală de a marca acest centenar: o plimbare organizată cu tractoare de colecție, programată pentru data de 20 iunie.

Un traseu nostalgie pe trei tronsoane de drum

Parada va măsura 35 de mile (aproximativ 56 de kilometri) și a fost concepută special pentru a urmări evoluția istorică a șoselei. Participanții vor rula pe trei aliniamente diferite pe care Route 66 le-a avut de-a lungul deceniilor:

Tronsonul utilizat între anii 1926 și 1930;

Varianta de traseu din perioada 1930 – 1940;

Ruta finală, folosită din 1940 și până în 1977, anul în care autostrada a început să fie dezafectată oficial.

Punctul de plecare, dar și cel de sosire, va fi Muzeul din Litchfield și Centrul de Primire Route 66. Coloana de tractoare va trece prin localitățile White City, Sawyerville, Staunton și Mt. Olive. Pe parcurs sunt programate mai multe opriri cu încărcătură istorică, cum ar fi celebra benzinărie Soulsby’s Shell Station (construită în 1926), sediul Bono Implement și o pauză de prânz la restaurantul Dairy Queen din Staunton.

Înscrierea la eveniment costă doar 10 dolari, sumă care le asigură participanților gustările și masa de prânz, iar organizatorii au anunțat că nu există restricții: sunt acceptate tractoare aparținând tuturor mărcilor.

Înscrieri din toată America

Deși inițiativa a pornit la nivel local, evenimentul a stârnit un interes masiv care a depășit rapid granițele statului Illinois.

„Lista de înscrieri crește de la o zi la alta. Eu și colegul meu, Keith Ladage, primim telefoane continuu. Până în prezent avem confirmate cel puțin 100 de tractoare”, a explicat Jim Niemann, co-președinte al comitetului de organizare. „Am fost contactat chiar și de un pasionat din statul Ohio, care vrea să facă o escală la noi în timp ce se îndreaptă spre o altă paradă de trei zile din Iowa. Primim apeluri din tot statul Illinois și din Missouri. Oamenii sunt dispuși să conducă și două ore doar pentru a ajunge aici, atrași de magia Route 66.”

Niemann, un colecționar dedicat mărcii Allis-Chalmers, va lua parte la paradă la volanul propriului său tractor, un model WD45 fabricat în anul 1957.

De la o idee locală la o paradă de proporții

Asociația Mid-State Collectors Club s-a înființat în jurul anului 2000, iar Jim Niemann se află la cârma ei de aproape 14 ani. Grupul, format din 28 până la 35 de membri constanți, se reunește lunar, din noiembrie până în aprilie, în sala de conferințe a restaurantului Maverick din Litchfield pentru a discuta despre proiecte și subiecte de interes general.

Ideea organizării acestei parade a apărut în timpul unei astfel de întâlniri, în urmă cu un an. „Unul dintre colegi a remarcat că pe Route 66 se organizează foarte multe raliuri și parade de mașini cu ocazia centenarului și ne-a întrebat de ce nu am face și noi o plimbare cu tractoarele. Ideea mi s-a părut excelentă și am început imediat să caut soluții. Primul pas a fost configurarea traseului, iar rezultatul este această rută de 35 de mile care îmbină perfect cele trei variante istorice ale drumului”, a concluzionat Niemann.