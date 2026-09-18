Porcul vietnamez, tot mai popular ca animal de companie. Cât poate ajunge să cântărească

18 sept. 2026, Articole / Reportaje
Porcul vietnamez, tot mai popular ca animal de companie. Cât poate ajunge să cântărească
Foto: Dreamstime
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Porcii vietnamezi sunt aleși tot mai des ca animale de companie datorită inteligenței, comportamentului blând și capacității de adaptare. Crescătorii avertizează însă că dimensiunea redusă a exemplarelor tinere poate crea așteptări greșite în rândul celor care vor să îi țină în casă.

Porcul vietnamez nu mai este asociat exclusiv cu gospodăriile sau fermele. În ultimii ani, unele persoane au început să îi cumpere special ca animale de companie, iar exemplare din această rasă sunt ținute inclusiv în apartamente, potrivit publicației Blic, citată de Mediafax.

Unul dintre motivele pentru care sunt considerați potriviți pentru viața alături de oameni este capacitatea lor de a învăța anumite comportamente. Potrivit crescătorului de animale Miloš Vlaškalić, porcii vietnamezi pot fi obișnuiți să își facă nevoile într-un loc stabilit sau chiar să poarte scutec. De asemenea, pot dezvolta un comportament asemănător celui întâlnit la unele animale de companie.

Porcul vietnamez nu rămâne de dimensiunea unui animal de companie mic

Una dintre cele mai frecvente concepții greșite este că porcul vietnamez va rămâne mic pe tot parcursul vieții. Exemplarele tinere pot avea o dimensiune redusă și pot părea ușor de crescut într-un apartament, însă greutatea lor crește semnificativ odată cu maturizarea.

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„Acești porci ajung la 80 până la 100 de kilograme”, precizează Miloš Vlaškalić.

Din acest motiv, alegerea unui astfel de animal presupune o responsabilitate pe termen lung. Spațiul disponibil, alimentația, îngrijirea și posibilitatea de a beneficia de asistență veterinară sunt aspecte care trebuie luate în calcul înainte de achiziție.

Crescătorul îi avertizează în special pe părinții care iau în considerare un porc vietnamez pentru copii. Animalul poate fi atractiv prin aspectul său, mai ales când este tânăr, însă trebuie tratat ca o ființă vie și nu ca o jucărie.

„Cel mai important lucru este ca micuțul să înțeleagă că în fața lui nu se află o jucărie, ci o ființă vie care are nevoie de timp pentru a se obișnui cu un mediu nou”, explică acesta.

Porcii sunt considerați animale foarte inteligente

Inteligența este un alt argument invocat de cei care aleg porcii ca animale de companie. Medicul veterinar Vlado Terzin spune că porcii sunt printre cele mai inteligente animale și că au o capacitate ridicată de adaptare.

Întrebat dacă porcii vietnamezi sunt cea mai inteligentă categorie de porci, medicul veterinar nu a făcut o distincție între rase, ci a vorbit despre porci în general.

„Porcii se numără printre primele cinci sau zece cele mai inteligente animale de pe planetă. Sunt foarte inteligenți și adaptabili”, spune Vlado Terzin, potrivit sursei citate.

Capacitatea de învățare poate face ca porcii să se adapteze la viața alături de oameni și de alte animale de companie. Totuși, faptul că pot fi educați să respecte anumite reguli nu schimbă nevoile specifice ale speciei și dimensiunea pe care o pot atinge la maturitate.

Pentru persoanele care iau în calcul un porc vietnamez ca animal de companie, diferența dintre dimensiunea unui pui și cea a unui adult este, prin urmare, unul dintre cele mai importante aspecte de luat în calcul.

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