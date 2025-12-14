De multe ori ai poftă de o gustare sănătoasp, dar te-ai săturat de eternele nuci și bucățica de brânză. Ce-ar fi să ai deja pregătită în frigider, într-o cutiuță, o pastă de pește făcută rapid în casă dintr-o cutie de sardine sau din resturi de pește pregătit la cuptor?

Mie mi-au rămas câteva sardine din cele coapte în friteuza cu aer cald și pe care le-am servit la prânz și le-am transformat în această pastă. Dar în egală măsură putem folosi o conservă de sardine.

Ingrediente pentru pasta de pește

5-6 sardine gătite la cuptor sau 1 cutie de sardine în conservă

1-2 linguri de unt (sau uleiul de la conservă dacă este de măsline extra virgin)

Sare, piper.

Preparare pastă de pește cu unt și sardine

Se curăță carnea de pește de pe oase. Untul se lasă să ajungă la temperatura camerei sau se dă pe răzătoarea mică.

Se pisează carnea de pește cu o furculiță, se amestecă bine cu unt moale sau ulei, sare, piper, până ajunge o cremă omogenă.

Se pune într-o cutie cu capac ermetic și se păstrează în frigider 2 zile.

Servirea

Se lasă puțin la temperatura camerei înainte de a o servi. Se poate întinde pe pâine, crackeri, biscuiți sărați sau rondele, felii de legume (castravete, morcov, roșii etc). E perfectă pentru o gustare sănătoasă sau un sandwich la micul dejun, cină ori la pachet.

Poftă bună!