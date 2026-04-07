Interesul pentru cartofi este în creștere, iar rețelele sociale joacă un rol tot mai vizibil în această tendință. De la rețete simple reinterpretate până la preparate virale, precum cartofii copți umpluți sau variantele dulci cu brânză, consumatorii descoperă noi moduri de a integra acest aliment în meniul zilnic.

Un raport al Bord Bia, agenția irlandeză pentru promovarea produselor agroalimentare, citat de publicația Agriland.ie arată că noile tendințe digitale influențează direct preferințele de consum, în special în rândul tinerilor. Potrivit cercetării, aceștia sunt „semnificativ mai predispuși să se bazeze pe inspirația digitală”, apelând frecvent la rețete de pe Instagram sau TikTok (37%), recomandări ale influencerilor (14%) și chiar idei generate de inteligența artificială (7%).

„Acest lucru evidențiază un public dinamic, receptiv la tendințe și oportunități tot mai mari de a repoziționa cartofii în cadrul unor soluții moderne de masă”, au transmis reprezentanții Bord Bia.

Aliment accesibil, dar subutilizat

Cartoful rămâne unul dintre cele mai accesibile și versatile alimente, apreciat și pentru aportul nutrițional. Este o sursă importantă de vitamina C, vitamina B6 și fibre, ceea ce îl face relevant într-o dietă echilibrată.

Totuși, în ciuda acestor avantaje, consumul nu atinge nivelul potențial nici în Irlanda, nici în alte țări europene, inclusiv România. Studiul citat arată că există „provocări continue” în menținerea și creșterea consumului.

„Cercetările recente arată că, deși consumatorii irlandezi apreciază puternic produsele proaspete și locale, consumul este limitat de factori precum obiceiurile de cumpărare de rutină, incertitudinea privind prepararea și preocupările legate de risipa alimentară”, arată Bord Bia.

„Aceste bariere înseamnă că, în prezent, consumul de cartofi este sub potențial”, conform sursei citate.

Situația este comparabilă și în România, unde cartoful rămâne un aliment de bază, dar este adesea asociat cu preparate tradiționale, mai puțin adaptate stilului de viață actual. Lipsa inspirației culinare și percepția că prepararea este consumatoare de timp contribuie la stagnarea consumului.

Campanii și repoziționare

Pentru a stimula consumul, Bord Bia derulează mai multe campanii dedicate, inclusiv programe sezoniere și colaborări cu influenceri. Acestea includ lansări de soiuri noi, promovarea rețetelor moderne și adaptarea comunicării la momente-cheie din an.

Un exemplu este Ziua Națională a Cartofului, o campanie anuală care pune accent pe gust, versatilitate și beneficii nutriționale. Inițiativa include evenimente publice, colaborări cu creatori de conținut și promovarea unor metode de gătit rapide, precum air fryer-ul.

La nivel european, o campanie comună derulată în Irlanda, Franța și Belgia a vizat în special generația millennials.

„S-a adresat milenialilor (cunoscuți și ca Generația Y, adică persoanele născute aproximativ între anii 1981 și 1996 – n.red.), având ca scop combaterea declinului consumului pe termen lung, prin poziționarea cartofilor ca aliment modern, sănătos și versatil”, au precizat reprezentanții Bord Bia.

„Cea mai recentă campanie s-a derulat până în decembrie 2025 și a inclus dezvoltarea și promovarea de rețete, activări în social media și colaborări cu influenceri.”

Exporturi și piață

Datele oficiale arată că Irlanda a exportat cartofi în valoare de 10,8 milioane de euro în 2024, cea mai mare parte ajungând în Marea Britanie, în special în Irlanda de Nord. Volume mai mici au fost exportate către Egipt, Franța, Spania și Portugalia.

Pentru România, unde producția de cartofi are o tradiție solidă, provocarea nu este doar menținerea producției, ci și adaptarea la noile obiceiuri de consum. Tendințele digitale pot juca un rol esențial în această schimbare, mai ales în rândul generațiilor tinere.