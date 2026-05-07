Carnea de porc este unul dintre cele mai consumate tipuri de carne din lume, însă continuă să fie înconjurată de numeroase mituri. De la ideea că ar fi nesănătoasă sau „murdară” până la convingerea că trebuie gătită excesiv, multe dintre informațiile repetate de ani întregi nu mai reflectă realitatea actuală, The Takeout.

Carnea face parte din alimentația oamenilor de mii de ani, iar porcul rămâne una dintre cele mai populare surse de proteină la nivel mondial. Cu toate acestea, puține alimente au adunat în jurul lor atât de multe controverse și idei preconcepute.

Unele dintre aceste mituri au origini religioase, altele provin din temeri vechi legate de siguranța alimentară sau de impactul asupra sănătății. Însă multe dintre ele continuă să circule chiar dacă industria alimentară, normele sanitare și informațiile despre nutriție s-au schimbat considerabil în ultimele decenii.

Mitul 1: Carnea de porc este nesănătoasă

Una dintre cele mai răspândite idei este că porcul ar fi automat o alegere nesănătoasă, mai ales pentru inimă, deoarece este clasificat drept carne roșie.

Totuși, anumite bucăți de porc sunt mai slabe decât cred mulți oameni. Mușchiul de porc, de exemplu, poate avea un conținut de grăsime apropiat de cel al pieptului de pui.

100 de grame de carne tocată de porc gătită conțin aproximativ:

297 calorii;

25,7 grame de proteine;

20,8 grame de grăsimi.

Carnea de porc furnizează și vitamine din complexul B, fier, zinc, fosfor, seleniu și tiamină.

Specialiștii atrag însă atenția că diferența importantă este între carnea proaspătă și produsele ultraprocesate precum mezelurile foarte sărate sau bogate în grăsimi.

Consumate cu moderație, bucățile mai puțin procesate pot face parte dintr-o alimentație echilibrată.

Mitul 2: Porcii sunt murdari, deci carnea nu este sigură

Percepția că porcii sunt animale „murdare” a contribuit puternic la reputația negativă a cărnii de porc și se regăsește inclusiv în anumite reguli religioase.

În trecut, exista și teama legată de trichineloză, o infecție provocată de parazitul Trichinella spiralis. Astăzi însă, datorită controalelor sanitare și practicilor moderne din ferme, riscul este considerat extrem de redus în multe țări. Potrivit recomandărilor actuale, carnea de porc este sigură pentru consum atunci când este preparată la temperatura corectă.

Mitul 3: Carnea de porc este carne albă

În anii ’80, o celebră campanie de marketing a încercat să promoveze porcul drept „carne albă”, iar confuzia există și astăzi.

În realitate, specialiștii și USDA clasifică porcul drept carne roșie, deoarece conține mai multă mioglobină decât carnea de pasăre sau peștele. Totuși, unele bucăți de porc sunt mai slabe și mai deschise la culoare decât alte tipuri de carne roșie, ceea ce explică de unde vine această percepție.

Mitul 4: Toată producția de porc vine din ferme industriale

Creșterea porcilor este asociată frecvent cu fermele industriale, însă industria este mai diversă decât pare la prima vedere.

În Statele Unite, aproximativ 96% dintre fermele de porci sunt afaceri de familie, potrivit datelor din industrie, chiar dacă unele operează la scară mare. În același timp, modul în care sunt crescute animalele rămâne un subiect controversat, mai ales în discuțiile despre bunăstarea animalelor și impactul agriculturii intensive asupra mediului.

Mitul 5: Carnea de porc este interzisă în majoritatea culturilor

Islamul și iudaismul interzic consumul de porc, iar această asociere a contribuit la reputația controversată a alimentului.

Totuși, la nivel global, carnea de porc este una dintre cele mai consumate din lume. În multe țări europene și asiatice, porcul ocupă un loc central în gastronomie. China și mai multe state europene se află printre cei mai mari consumatori de carne de porc.

Mitul 6: Carnea de porc este greu de gătit

Ideea că porcul este dificil de preparat vine, în mare parte, din vechile recomandări de a găti excesiv această carne din teama paraziților. Ani la rând, mulți oameni au crezut că porcul trebuie făcut foarte bine pentru a fi sigur de consum, iar rezultatul a fost adesea o carne uscată și tare.

Astăzi însă, specialiștii spun că tocmai gătirea excesivă este una dintre cele mai frecvente greșeli. Potrivit USDA, carnea de porc poate fi consumată în siguranță dacă atinge o temperatură internă de minimum 63 de grade Celsius și este lăsată câteva minute să se odihnească după preparare. Astfel, interiorul poate rămâne ușor rozaliu și suculent.

Cotletele de porc, de exemplu, sunt bucăți mai slabe și se gătesc foarte repede, ceea ce înseamnă că pot deveni uscate în doar câteva minute dacă sunt lăsate prea mult pe foc sau în cuptor.

Un termometru pentru carne poate ajuta la obținerea unei texturi fragede și suculente fără riscul de a găti preparatul prea mult.

Mitul 7: Produsele din carne de porc etichetate drept „fără nitriți” sunt automat mai sănătoase

Mulți consumatori cred că produsele promovate ca fiind „fără nitriți” sau „mai naturale” sunt automat o alegere mai sănătoasă decât mezelurile clasice.

În realitate, lucrurile sunt mai complicate. În industria alimentară, unele produse etichetate drept „fără nitriți” nu sunt complet lipsite de substanțe folosite pentru conservare, ci utilizează alternative naturale, precum extractele de țelină sau alte surse naturale de nitrați.

Specialiștii spun că atât produsele conservate prin metode tradiționale, cât și cele procesate cu alternative „naturale” pot forma compuși asociați cu anumite riscuri pentru sănătate atunci când sunt consumate frecvent și în cantități mari.

Din acest motiv, recomandarea generală rămâne aceeași: consum moderat de mezeluri și produse procesate, indiferent de etichetă.

Mitul 8: Carnea de porc trebuie gătită excesiv

Acest mit este strâns legat de vechile temeri privind siguranța alimentară.

În prezent, recomandările oficiale spun că bucățile întregi de porc trebuie preparate la aproximativ 63 de grade Celsius, iar carnea tocată la aproximativ 71 de grade Celsius.

Astfel, carnea poate rămâne fragedă și suculentă fără să fie uscată excesiv.

Mitul 9: Preparatele din porc sunt demodate și plictisitoare

De la BBQ american și pulled pork până la schnitzel, vindaloo sau găluște asiatice cu porc, preparatele pe bază de carne de porc sunt extrem de variate. Gustul diferă foarte mult în funcție de bucata folosită, condimente, marinadă și metoda de gătire.

Mitul 10: Carnea de porc este prea grasă

Conținutul de grăsime diferă foarte mult în funcție de bucata aleasă. Burta de porc este una dintre cele mai grase variante, însă mușchiul de porc poate avea un conținut de grăsime comparabil cu pieptul de pui fără piele.

Și metoda de preparare contează:

grătarul;

coacerea;

slow cooking-ul pot reduce cantitatea de grăsime rămasă în preparat.

Mitul 11: Carnea de porc este foarte rea pentru mediu

Creșterea animalelor are impact asupra mediului, însă specialiștiii spun că porcii nu pot fi comparați direct cu bovinele.

Spre deosebire de vaci, porcii nu sunt rumegătoare și produc mult mai puțin metan. În ultimii ani, industria a introdus tehnologii și metode noi pentru reducerea emisiilor și a consumului de resurse, inclusiv în zona de hrană și gestionare a deșeurilor.