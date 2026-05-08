08 mai 2026, Nutriție
Ceaiul verde, asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. Dieteticienii recomandă 2-4 căni pe zi
Consumul regulat de ceai verde ar putea reduce riscul de boli cardiovasculare cu până la 15%, arată o analiză amplă citată de publicația EatingWell. Potrivit specialiștilor în nutriție, efectele benefice sunt legate de conținutul ridicat de antioxidanți și de impactul asupra tensiunii arteriale, colesterolului și circulației sanguine.

Cercetătorii au analizat obiceiurile de consum ale aproape 800.000 de persoane și au observat că cei care beau în mod constant trei căni de ceai verde pe zi aveau un risc mai scăzut de boli cardiovasculare comparativ cu persoanele care nu consumau acest tip de ceai.

Specialiștii explică faptul că ceaiul verde conține catechine, compuși antioxidanți care ajută la relaxarea vaselor de sânge și la reducerea inflamației. Unul dintre cei mai studiați compuși este EGCG (epigallocatechin gallate), asociat cu îmbunătățirea circulației și scăderea tensiunii arteriale.

„EGCG contribuie la funcționarea mai bună a vaselor de sânge prin relaxarea arterelor și reducerea inflamației. Acest lucru poate susține o circulație mai bună și o tensiune arterială mai mică”, explică nutriționista Talia Follador.

Pe lângă efectele asupra tensiunii, ceaiul verde poate influența și profilul lipidic. Mai multe studii au arătat scăderi moderate ale colesterolului total și ale colesterolului LDL, considerat „colesterol rău”, precum și o ușoară creștere a colesterolului HDL.

Specialiștii atrag atenția că beneficiile apar în contextul unui stil de viață echilibrat și al unei alimentații sănătoase. Ceaiul verde nu poate compensa efectele unei diete dezechilibrate sau ale sedentarismului.

Cum poate fi consumat pentru efecte maxime

Nutriționiștii recomandă între două și patru căni de ceai verde pe zi. Pentru o absorbție mai bună a antioxidanților, ceaiul poate fi consumat împreună cu alimente bogate în vitamina C sau cu puțin suc de lămâie ori portocală.

De asemenea, experții recomandă evitarea cantităților mari de zahăr adăugat. O cantitate mică de miere sau câteva felii de citrice sunt considerate variante mai potrivite.

Ceaiul verde poate fi băut atât cald, cât și rece. Variantele decofeinizate păstrează o mare parte dintre beneficiile asociate sănătății cardiovasculare.

