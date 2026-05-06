Un chirurg cardiolog care a trecut printr-un infarct avertizează asupra alimentelor ultraprocesate, pe care le consideră mai periculoase decât fumatul. Specialistul spune că aceste produse, consumate zilnic de milioane de oameni, favorizează inflamația, afectează microbiomul și cresc riscul de moarte prematură, potrivit UniladTech.

Un chirurg cardiolog american a lansat un nou avertisment legat de consumul alimentelor ultraprocesate, despre care spune că pot avea efecte devastatoare asupra sănătății pe termen lung.

Dr. Jeremy London, care a povestit recent într-un videoclip publicat pe YouTube că a suferit un infarct în 2022, a vorbit despre produsele pe care le consideră cele mai periculoase pentru organism. În fruntea listei se află alimentele ultraprocesate.

Ce sunt, de fapt, alimentele ultraprocesate

Potrivit medicului, aceste produse sunt fabricate industrial și conțin numeroși aditivi, ingrediente artificiale și foarte puține alimente integrale.

„Alimentele ultraprocesate sunt produse fabricate industrial, realizate din ingrediente folosite aproape exclusiv în industrie”, explică Dr. Jeremy London.

Medicul spune că acestea sunt create special pentru a rezista cât mai mult timp pe raft și pentru a fi extrem de atractive pentru consumatori.

„Au puține sau deloc ingrediente integrale și sunt concepute pentru a maximiza comoditatea, gustul și profiturile companiilor”, afirmă specialistul. „Cu alte cuvinte, bunica ta nu ar fi avut astfel de produse în bucătărie.”

El enumeră printre ingredientele frecvent întâlnite:

siropul de porumb bogat în fructoză;

uleiurile hidrogenate;

amidonul modificat;

aromele și coloranții artificiali;

emulgatorii folosiți pentru textură și gust.

„Sunt alimente fabricate pentru termen lung de valabilitate, hiperpalatabilitate și comoditate”, spune medicul.

În această categorie intră frecvent:

snacksurile ambalate;

mesele congelate;

fast-food-ul;

batoanele proteice cu aditivi;

numeroase produse gata preparate.

Dr. London rezumă problema într-o frază care a devenit virală online: „Cu cât rezistă mai mult pe raft, cu atât îți scurtează viața”

Legătura dintre alimentele ultraprocesate și riscul de moarte prematură

Medicul citează cercetări care arată că, pentru fiecare creștere cu 10% a consumului de alimente ultraprocesate, riscul de mortalitate ar putea crește cu aproximativ 10%.

„Alimentele ultraprocesate creează probleme legate de metabolismul zahărului din organism”, afirmă Dr. London. „Cresc hemoglobina A1C, cresc trigliceridele, favorizează inflamația generalizată și perturbă microbiomul intestinal.”

Inflamația cronică este asociată cu numeroase probleme de sănătate, inclusiv boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și obezitate.

„Au depășit tutunul ca factor al morții premature”

Și medicul britanic Chris van Tulleken a atras atenția asupra acestui tip de alimentație.

Într-un episod al podcastului Diary of a CEO, difuzat în 2023, acesta a spus că alimentele ultraprocesate „au depășit tutunul ca principală cauză a morții premature la nivel mondial”.

El a comparat consumul acestor produse cu dependența de nicotină și a sugerat că, pentru unele persoane, abordarea lor ca substanțe care creează dependență poate fi utilă.

„Tratarea lor ca pe o substanță care creează dependență poate fi foarte utilă pentru unele persoane”, spune medicul.

Chris van Tulleken recomandă o metodă simplă pentru cei care încearcă să reducă aceste produse.

„Nu interzice complet aceste alimente. Lasă-ți voie să le mănânci și citește lista ingredientelor în timp ce le consumi”, afirmă specialistul.

Potrivit lui, multe dintre aceste produse au același profil intens de gust.

„Sunt la fel de sărate, dulci și acide. În timp, începi să fii dezgustat de ele”, spune acesta.

De ce sunt atât de greu de evitat

Specialiștii spun că alimentele ultraprocesate sunt concepute special pentru a fi hiperpalatabile — adică foarte greu de refuzat.

Combinațiile intense de zahăr, sare, grăsimi și arome artificiale stimulează creierul și pot favoriza consumul excesiv.

„Există deja un deceniu de dovezi foarte clare că alimentele ultraprocesate sunt responsabile nu doar pentru creșterea obezității, ci și pentru multe alte probleme de sănătate, inclusiv moarte prematură”, avertizează Chris van Tulleken.

Ce recomandă specialiștii

Experții în sănătate recomandă reducerea treptată a alimentelor ultraprocesate și orientarea către:

alimente cât mai puțin procesate;

fructe și legume;

proteine simple;

mâncare gătită acasă;

produse cu liste scurte de ingrediente.

De asemenea, specialiștii spun că somnul, mișcarea și reducerea stresului au un rol important în menținerea sănătății metabolice și cardiovasculare.