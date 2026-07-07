Ghimbirul este unul dintre cele mai cunoscute remedii naturale împotriva greței, iar cercetările științifice susțin o parte dintre beneficiile sale. Specialiștii spun că această plantă poate ajuta în cazul răului de mișcare, al grețurilor din timpul sarcinii, al tratamentelor oncologice sau al unor afecțiuni digestive, însă eficiența diferă în funcție de cauză și de persoană.

Potrivit experților citați de Verywell Health, efectele ghimbirului sunt atribuite în principal gingerolului, unul dintre compușii activi ai plantei. Acesta acționează direct la nivelul stomacului, favorizează golirea mai rapidă a acestuia și poate reduce balonarea, gazele intestinale și senzația de greață.

Poate calma un stomac deranjat

Medicii spun că ghimbirul este util în cazul unei indigestii ușoare sau al unui disconfort digestiv ocazional.

Pe lângă reducerea greței, acesta poate diminua balonarea și acumularea gazelor intestinale, prin stimularea digestiei și accelerarea tranzitului alimentelor din stomac către intestin. Specialiștii recomandă consumul sub formă de ceai de ghimbir, ghimbir proaspăt sau băuturi care conțin ghimbir adevărat, nu doar arome artificiale.

Un ajutor pentru greața din sarcină

Una dintre cele mai bine documentate utilizări ale ghimbirului este în ameliorarea grețurilor și vărsăturilor din timpul sarcinii. Potrivit Verywell Health, administrarea a până la 1.500 de miligrame de ghimbir pe zi, împărțită în mai multe prize, pare să fie sigură și eficientă pentru multe femei însărcinate. Totuși, experții recomandă ca suplimentele sau dozele mari să fie utilizate doar după consultarea medicului.

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Rezultate diferite în răul de mișcare

Ghimbirul este folosit frecvent și împotriva răului de mișcare. Unele studii arată că poate reduce greața prin influențarea unor substanțe implicate în apariția acesteia și prin menținerea unei funcționări normale a sistemului digestiv. Alte cercetări au constatat însă că efectele sunt reduse sau inferioare medicamentelor utilizate special pentru răul de mișcare.

Poate reduce greața provocată de chimioterapie

Persoanele aflate sub tratament oncologic pot beneficia, de asemenea, de consumul de ghimbir. O analiză a studiilor clinice a arătat că administrarea a cel mult un gram de ghimbir pe zi, timp de câteva zile, poate reduce frecvența vărsăturilor apărute după ședințele de chimioterapie.

Medicii atrag însă atenția că suplimentele pe bază de plante pot interacționa cu tratamentele oncologice și recomandă ca acestea să fie utilizate doar cu acordul medicului curant.

Beneficii și după intervențiile chirurgicale

Ghimbirul ar putea reduce și greața apărută după intervențiile chirurgicale. Unele studii au arătat că administrarea unui gram de ghimbir înainte de operație a redus frecvența și intensitatea grețurilor postoperatorii, deși rezultatele privind prevenirea vărsăturilor sunt mai puțin consistente.

Poate fi util în unele afecțiuni digestive

Specialiștii spun că ghimbirul poate ameliora simptome precum balonarea, durerile abdominale, gazele intestinale și diareea asociate unor afecțiuni digestive. Cu toate acestea, cercetările sunt încă în desfășurare și nu există recomandări clare privind dozele optime pentru fiecare boală.

Ghimbirul poate fi introdus în alimentație în mai multe forme. Poate fi consumat proaspăt, uscat, sub formă de ceai, capsule, extract sau băuturi preparate cu ghimbir autentic. Specialiștii atrag atenția că multe băuturi carbogazoase cu aromă de ghimbir conțin cantități foarte mici de plantă sau doar arome artificiale și nu oferă aceleași beneficii.

Cât ghimbir este considerat sigur

Nu există o doză standard recomandată pentru toate tipurile de greață. Majoritatea studiilor au utilizat între 1.000 și 1.500 de miligrame de ghimbir pe zi, administrate în mai multe prize. În general, adulții nu ar trebui să depășească patru grame de ghimbir pe zi. Cantitățile mai mari pot provoca arsuri la stomac, diaree sau alte tulburări digestive.

De asemenea, persoanele care iau medicamente anticoagulante, cele cu afecțiuni ale vezicii biliare sau cele care urmează tratamente pentru alte boli cronice ar trebui să discute cu medicul înainte de a utiliza ghimbirul în scop terapeutic.