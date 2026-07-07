Comisia Europeană lansează prima strategie pentru zootehnie / UE vrea să reducă dependența de importuri și să sprijine fermele

07 iul. 2026, Agribusiness
Comisia Europeană lansează prima strategie pentru zootehnie / UE vrea să reducă dependența de importuri și să sprijine fermele
FOTO: Dreamstime/ Monkey Business Images
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Cuprins
  1. Ferme mai bine pregătite pentru crize
  2. Mai multă competitivitate și acces la finanțare
  3. Noi măsuri pentru găini, pui și porci
  4. Zootehnia ar putea reveni în regiunile vulnerabile
  5. Etichetarea originii va fi consolidată
  6. UE vrea să producă mai multe proteine

Comisia Europeană a adoptat prima Strategie europeană pentru sectorul zootehnic, un plan pe termen lung destinat consolidării unei industrii care generează anual o cifră de afaceri de 400 de miliarde de euro și asigură aproximativ 7 milioane de locuri de muncă.

Strategia urmărește să ajute crescătorii de animale să facă față costurilor ridicate, profitabilității reduse, bolilor animale și schimbărilor de pe piețe. În același timp, sectorul trebuie să răspundă cerințelor tot mai mari privind mediul și bunăstarea animalelor.

Zootehnia reprezintă aproximativ 40% din valoarea adăugată agricolă a Uniunii Europene. Circa 4 milioane de ferme activează în acest sector, multe dintre ele în regiuni cu puține alternative economice. Noua strategie stabilește cinci priorități pentru viitorul zootehniei europene.

Ferme mai bine pregătite pentru crize

Prima direcție vizează creșterea rezilienței fermelor. Comisia vrea să reducă expunerea la riscuri și să permită exploatațiilor să se refacă mai repede după crize. Vor fi consolidate instrumentele de gestionare a riscurilor. Executivul european va analiza și o posibilă nouă schemă de asigurare și reasigurare. Statele membre vor primi sprijin pentru gestionarea bolilor animale. Accentul va fi pus pe prevenție, detectare timpurie și intervenție rapidă.

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Investițiile în reziliența climatică și reducerea dependenței de importuri rămân, de asemenea, prioritare.

Mai multă competitivitate și acces la finanțare

A doua prioritate urmărește creșterea profitabilității și competitivității sectorului. Comisia va analiza modul în care accesul la finanțare poate sprijini tranziția către sisteme fără cuști. Sunt vizate și investițiile în economie circulară, bioeconomie și valorificarea biomasei.

Strategia pune accent pe veniturile echitabile ale fermierilor și pe reciprocitatea în comerțul internațional. Comisia va lucra pentru o mai mare aliniere a standardelor de producție, în special în domeniul bunăstării animalelor. Măsurile vor trebui să respecte obligațiile Uniunii Europene în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului.

În paralel, Bruxelles-ul vrea să deschidă noi piețe prin consolidarea diplomației agroalimentare.

Noi măsuri pentru găini, pui și porci

A treia prioritate privește sustenabilitatea zootehniei. Comisia propune revizuiri țintite ale normelor de bunăstare pentru găinile ouătoare, puii de carne și porci. Modificările vor fi bazate pe dovezi și vor fi însoțite de perioade adecvate de tranziție și sprijin financiar.

UE va dezvolta și metode armonizate pentru calcularea emisiilor zootehnice la nivelul fermei. Strategia include măsuri privind reducerea impactului climatic, gestionarea nutrienților și utilizarea sustenabilă a resurselor.

Zootehnia ar putea reveni în regiunile vulnerabile

A patra prioritate urmărește consolidarea legăturii dintre ferme și teritoriu. Comisia va lucra cu statele membre la un plan pentru readucerea producției zootehnice sustenabile în regiunile vulnerabile, în special în cele amenințate de abandon.

Inițiativa va beneficia de sprijinul unui Observator al Terenurilor și va fi corelată cu politicile demografice europene. Va fi elaborată și o foaie de parcurs pentru abatoare cu capacitate redusă și abatoare mobile.

Măsura urmărește dezvoltarea lanțurilor zootehnice locale, reducerea transportului animalelor și sprijinirea economiilor rurale.

Etichetarea originii va fi consolidată

A cincea prioritate privește promovarea excelenței producției europene. Comisia vrea să consolideze etichetarea originii și recunoașterea calității produselor. Va fi dezvoltată o schemă europeană de excelență pentru valorificarea standardelor ridicate, sustenabilității și caracteristicilor specifice de producție.

Produsele zootehnice sustenabile din UE vor fi promovate prin politici dedicate, indicații geografice, campania „Buy European” și sistemele de producție ecologică.

UE vrea să producă mai multe proteine

Strategia pentru zootehnie este însoțită de un Plan de acțiune pentru proteine. Obiectivul este reducerea dependențelor strategice și consolidarea securității alimentare. În 2025, doar 25% din proteinele provenite din semințe oleaginoase și culturi proteice utilizate în UE au fost asigurate din producția europeană.

Comisia vrea ca ponderea să ajungă la 35% până în 2035. Pentru atingerea obiectivului, executivul european va sprijini producția de culturi proteice și va încerca să îmbunătățească competitivitatea proteinelor produse în UE. Planul va încuraja și inovarea, investițiile, diversificarea dietelor și o monitorizare mai bună a dependențelor externe.

Reducerea dependențelor externe este una dintre temele centrale ale strategiei. Comisia consideră că sectorul trebuie să se bazeze mai puțin pe inputuri importate și mai mult pe resurse interne și circulare. Direcția este legată de Planul de acțiune pentru proteine și de Planul de acțiune pentru îngrășăminte.

În același timp, reducerea emisiilor, siguranța alimentară și îmbunătățirea bunăstării animalelor rămân obiective importante.

Noua strategie vine după mai mult de un an de dialog cu statele membre, fermierii, industria și societatea civilă. Pentru cele aproximativ 4 milioane de ferme zootehnice din Europa, succesul planului va depinde însă de modul în care obiectivele anunțate vor fi transformate în finanțare, reguli aplicabile și măsuri concrete.

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