Deși nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce este considerată unul dintre cele mai spectaculoase evenimente mondene ale anului, presa americană scrie că nu toți invitații au fost încântați de organizarea cinei.

Potrivit unor surse citate de Daily Mail și TMZ, recepția organizată la Madison Square Garden a avut un meniu tip bufet, iar invitații au fost nevoiți să stea la coadă pentru a-și lua mâncarea, notează The Mirror.

Invitații ar fi fost surprinși de alegerea meniului

Unul dintre invitați a declarat pentru Daily Mail că nu se aștepta ca un eveniment de asemenea amploare să fie organizat în sistem bufet.

„Nu-mi venea să cred că la nunta anului era bufet. Mi s-a părut o alegere cam neinspirată”, a afirmat acesta.

O altă sursă anonimă a descris atmosfera din jurul stațiilor de servire drept „ușor haotică”, susținând că numeroși invitați au stat la coadă pentru mâncare.

Potrivit acelorași surse, șampania s-ar fi terminat destul de devreme în timpul petrecerii.

Au existat mai multe stații cu preparate

TMZ scrie că nu a existat o cină tradițională, servită la mese, ci mai multe stații de tip bufet, unde invitații puteau alege dintre diverse preparate.

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Printre opțiunile oferite s-au numărat:

sushi;

paste;

salate;

pui;

filet mignon;

preparate din bucătăria italiană, americană și chinezească.

Potrivit surselor citate, personalul Madison Square Garden servea preparatele direct în farfuriile invitaților.

Totuși, unele persoane au susținut că numărul locurilor disponibile nu ar fi fost suficient pentru toți invitații, astfel încât o parte dintre aceștia au mâncat în picioare.

Sursele au precizat însă că nimeni nu a rămas fără mâncare.

O masă impresionantă de deserturi

Dacă organizarea cinei a stârnit comentarii, deserturile au atras aprecieri.

Presa americană scrie că invitații au avut la dispoziție aproximativ 30 de torturi diferite, fiecare decorat cu o figurină 3D reprezentându-i pe Taylor Swift și Travis Kelce.

Pe lângă acestea, au fost servite și alte deserturi.

Ce se știe oficial despre nuntă

Până în prezent, singurele detalii confirmate oficial despre ceremonie sunt că actorul Adam Sandler a oficiat nunta și că mirii au ales să nu aibă domnișoare de onoare sau cavaleri de onoare.

Presa americană mai scrie că fratele artistei, Austin Swift, a avut rolul de Man of Honor, iar Jason Kelce, fratele mirelui, a fost cavaler de onoare. Totodată, ținutele mirilor ar fi fost create de Jonathan Anderson, directorul de creație Dior.