Diagnosticul de psoriazis vine adesea cu multe întrebări, inclusiv despre rolul alimentației în controlul simptomelor. Deși dieta nu poate vindeca această afecțiune autoimună, cercetările arată că anumite obiceiuri alimentare ar putea contribui la reducerea inflamației și la gestionarea mai bună a episoadelor de agravare, potrivit EatingWell.
O analiză sistematică publicată în Clinical Nutrition în 2025, care a evaluat dovezile disponibile privind alimentația în psoriazis, susține beneficiile unui model alimentar antiinflamator, bogat în pește gras, fructe, legume, leguminoase și nuci. Totuși, autorii subliniază că nutriția reprezintă doar o componentă a tratamentului și nu poate înlocui medicația sau recomandările medicului.
„Psoriazisul este alimentat de inflamație, astfel că, deși alimentația nu este un tratament, un model alimentar antiinflamator poate ajuta la gestionarea simptomelor”, explică Samaria Garrett, dietetician autorizat.
Psoriazisul este o boală inflamatorie a pielii în care sistemul imunitar determină multiplicarea accelerată a celulelor cutanate, ceea ce duce la apariția plăcilor caracteristice.
„Unul dintre principalii factori implicați în psoriazis este inflamația, iar modelul alimentar influențează în mod semnificativ nivelul inflamației din organism”, spune Kellie Blake, dietetician specializat în nutriție funcțională.
Un review publicat în British Journal of Nutrition în 2024 a analizat efectele dietelor antiinflamatoare asupra bolilor cronice și a concluzionat că acestea pot contribui la reducerea proceselor inflamatorii sistemice.
În plus, alimentația sănătoasă poate ajuta și la prevenirea altor probleme de sănătate asociate frecvent cu psoriazisul, precum bolile cardiovasculare, rezistența la insulină, sindromul metabolic sau boala hepatică grasă non-alcoolică.
„Consumul unor alimente bogate în nutrienți poate sprijini mecanismele naturale de apărare ale organismului, poate reduce inflamația generală și poate îmbunătăți alte afecțiuni care apar frecvent alături de psoriazis”, explică Samaria Garrett.
Tot mai multe cercetări analizează conexiunea dintre intestin și piele în bolile inflamatorii.
Studii publicate în Nutrients și Heliyon sugerează că modificările microbiomului intestinal ar putea influența evoluția psoriazisului, însă cercetătorii subliniază că mecanismele exacte sunt încă investigate.
„Le recomand pacienților mei cu psoriazis să includă alimente bogate în fibre la fiecare masă pentru a susține echilibrul microbiomului intestinal și eliminarea toxinelor prin tranzitul intestinal”, spune Kellie Blake.
Samaria Garrett completează:
„Modelele alimentare bogate în fibre susțin sănătatea intestinală, iar cercetările emergente sugerează existența unei conexiuni puternice între intestin și piele în bolile inflamatorii, inclusiv psoriazisul.”
Experții și studiile recente recomandă includerea frecventă a următoarelor categorii alimentare:
Somonul, macroul, sardinele, heringul și păstrăvul furnizează acizi grași Omega-3 și vitamina E.
Potrivit National Institutes of Health, acizii grași Omega-3 au proprietăți antiinflamatoare și pot susține sănătatea cardiovasculară, un aspect important deoarece persoanele cu psoriazis prezintă un risc mai mare de boli cardiovasculare.
Spanacul, kale, fructele de pădure, roșiile și alte legume intens colorate furnizează antioxidanți precum vitamina C, vitamina E și carotenoizi.
Un studiu transversal publicat în Nutrition & Metabolism în 2024 a asociat un aport alimentar mai mare de antioxidanți cu un risc mai redus de psoriazis.
Fasolea, năutul și lintea conțin proteine vegetale, fibre și peptide cu potențial antiinflamator.
Aceste alimente reprezintă și un element important al dietei mediteraneene, model alimentar care are cele mai solide dovezi în ceea ce privește ameliorarea simptomelor psoriazisului.
Semințele de in, migdalele și semințele de chia furnizează grăsimi sănătoase, antioxidanți și fibre solubile, care susțin sănătatea cardiovasculară și digestivă.
Turmericul, ghimbirul, usturoiul și scorțișoara conțin compuși bioactivi precum curcumina, gingerolii și polifenolii, asociați în unele studii cu efecte antiinflamatoare.
Iaurtul, chefirul și varza murată oferă probiotice care susțin echilibrul microbiomului intestinal.
Consumul regulat al acestor alimente contribuie la aportul de fibre, grăsimi sănătoase, probiotice și prebiotice, elemente importante pentru controlul inflamației.
Deși fiecare persoană poate avea factori declanșatori diferiți, specialiștii recomandă reducerea consumului unor categorii de alimente.
Dulciurile, prăjiturile, băuturile carbogazoase și alte produse cu mult zahăr pot favoriza stresul oxidativ și procesele inflamatorii.
Chipsurile, gustările ambalate, produsele din făină rafinată și mezelurile ar putea contribui la inflamație și la creșterea riscului cardiometabolic.
Un studiu publicat în JAMA Dermatology în 2025 a asociat un consum mai ridicat de alimente ultraprocesate cu o prevalență mai mare a psoriazisului.
„Deși fiecare persoană este diferită, alcoolul, indiferent de formă, pare să fie unul dintre principalii factori care declanșează puseele de psoriazis”, avertizează Kellie Blake.
Potrivit unui review publicat în American Journal of Clinical Dermatology, consumul de alcool poate agrava leziunile psoriazice și poate reduce eficiența anumitor tratamente medicamentoase.
Alcoolul a fost asociat și cu un risc mai mare de artrită psoriazică, boli cardiovasculare și afecțiuni hepatice.
Kellie Blake recomandă o formulă simplă:
„Aproximativ jumătate din farfurie ar trebui să fie ocupată de fructe și legume colorate, un sfert de proteine și un sfert de carbohidrați complecși.”
Sunt recomandate:
Aceste alimente furnizează Omega-3, probiotice și fibre, fără cantități mari de grăsimi saturate.
Specialiștii recomandă:
Acestea ajută la stabilizarea glicemiei și oferă minerale esențiale.
Fructele de pădure, roșiile, spanacul și alte verdețuri închise la culoare sunt bogate în antioxidanți și ar trebui să fie prezente frecvent în alimentație.
Un studiu clinic randomizat publicat în JAMA Dermatology în 2025 (MEDIPSO) a arătat că dieta mediteraneană poate contribui la ameliorarea simptomelor la unele persoane cu psoriazis.
Specialiștii subliniază însă că efectele diferă de la o persoană la alta, iar alimentația trebuie integrată într-un plan terapeutic mai amplu.
„Dieta cu cele mai solide dovezi pentru psoriazis este dieta mediteraneană, care include inclusiv roșii, produse lactate și alimente care conțin gluten”, explică Kellie Blake.
„Văd frecvent persoane care elimină simultan lactatele, glutenul, roșiile, zahărul și multe alte alimente”, spune Samaria Garrett.
Specialista avertizează că astfel de restricții pot face mai mult rău decât bine.
În prezent, nu există dovezi concludente care să arate că eliminarea completă a acestor alimente reduce simptomele psoriazisului în cazul tuturor pacienților.
Experții spun că nu.
„Nutriția poate fi un instrument valoros, dar nu reprezintă un substitut pentru tratamentul medical”, subliniază Samaria Garrett.
Medicația rămâne principalul tratament al psoriazisului, însă o alimentație sănătoasă poate contribui la reducerea riscului de afecțiuni asociate, precum bolile cardiovasculare sau sindromul metabolic.
„Există o conexiune puternică între intestin și piele, însă cercetările încearcă încă să definească exact ce înseamnă un microbiom intestinal sănătos”, explică Samaria Garrett.
Specialiștii avertizează că programele care promit „vindecarea intestinului”, detoxifieri sau diete extrem de restrictive nu sunt întotdeauna susținute de dovezi științifice solide.
Deși alimentația nu poate vindeca psoriazisul, adoptarea unei diete antiinflamatoare ar putea contribui la gestionarea mai eficientă a simptomelor și la reducerea riscului unor boli asociate.
Fructele, legumele, peștele gras, leguminoasele, nucile și alimentele fermentate reprezintă baza recomandărilor actuale, în timp ce zahărul în exces, produsele ultraprocesate și alcoolul ar trebui consumate cu moderație.
Pentru un plan adaptat nevoilor individuale, specialiștii recomandă consultarea medicului și a unui dietetician.
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