Platforma „Valori Nutriționale”, cunoscută în HoReCa pentru calcularea valorilor nutriționale ale preparatelor din restaurante, lansează un nou instrument dedicat publicului larg: Jurnalul Nutrițional, o aplicație care le permite consumatorilor să urmărească exact ce mănâncă, atât în oraș, cât și acasă. Despre cum funcționează și ce problemă rezolvă această aplicație a vorbit Valentin Krancevik, cofondator Valori Nutriționale, în cadrul podcastului „Fântâna de sănătate”, o producție G4Food, moderată de nutriționistul Tania Fântână.

„Aplicația se adresează celor care vor o relație mai sănătoasă și mai conștientă cu mâncarea: persoane active, oameni cu restricții medicale, dar și celor pur și simplu curioși să vadă ce mănâncă”, a explicat Valentin Krancevik.

Jurnal alimentar direct din meniul restaurantului

Unul dintre cele mai importante avantaje ale aplicației este integrarea directă cu meniurile restaurantelor. Practic, utilizatorul poate scana meniul, vede valorile nutriționale ale preparatelor și le poate adăuga direct în jurnalul său alimentar.

„Avem date de la peste 2.600 de restaurante din România. Oamenii pot vedea exact ce consumă: energie, proteine, carbohidrați, grăsimi, sare, zahăr, aditivi și alergeni”, a precizat cofondatorul platformei.

Aplicația permite setarea unui obiectiv zilnic de calorii, standardul de referință fiind 2.000 kcal/zi, conform recomandărilor europene și ale Organizației Mondiale a Sănătății, dar utilizatorul își poate ajusta ținta în funcție de scop: slăbire, menținere sau creștere în greutate.

Utilă și pentru cei cu alergii, diabet sau hipertensiune

„Este un instrument extrem de important pentru cei cu alergii, diabet, obezitate sau hipertensiune. Pot vedea exact cât zahăr, câtă sare sau ce aditivi consumă”, a subliniat Krancevik.

În viitorul apropiat, aplicația va putea marca automat în meniuri preparatele care conțin alergeni incompatibili cu profilul utilizatorului. De exemplu, o persoană cu intoleranță la lactoză va primi automat avertismente și alternative potrivite.

Se pot adăuga și mesele gătite acasă

Jurnalul nu este limitat la comenzile din restaurante. Utilizatorii pot introduce manual alimentele consumate acasă, inclusiv preparate gătite.

„Dacă gătești o oală de ciorbă de 2 litri și mănânci o porție de 400 g, aplicația îți calculează exact valorile doar pentru acea cantitate”, a explicat Valentin Krancevik.

Platforma Valori Nutriționale s-a dezvoltat pe fondul unei legislații care obligă restaurantele să afișeze valorile nutriționale.

„Suntem printre puținele țări din lume cu un nivel atât de mare de reglementare pe această zonă. Este un exemplu de bune practici”, a spus antreprenorul.

El a atras însă atenția că, în continuare, există restaurante care nu afișează corect aceste informații, deși sunt obligate prin lege să le pună la dispoziția clienților.

Aditivii, monitorizați separat

Un element care diferențiază aplicația de alte soluții de pe piață este trackingul aditivilor, împărțiți în trei categorii: siguri, de consum moderat și de evitat.

„Nu mai există o astfel de funcționalitate în alte aplicații. În plus, baza noastră de date este una reală, din România, cu peste 90.000 de ingrediente”, a mai spus Krancevik.

Ideea jurnalului nutrițional a pornit de la o experiență personală din 2021-2022, când un prieten al fondatorilor încerca să mănânce mai sănătos, dar nu putea obține informații despre preparatele comandate.

„Transparența, încrederea și sănătatea sunt problemele pe care le rezolvăm. Dacă nu măsori, nu poți controla”, a explicat Valentin Krancevik.

Funcționalități viitoare: notificări, recomandări, jurnal de alcool

În prezent, aplicația funcționează din browser, dar se comportă ca una mobilă. Urmează lansarea versiunilor dedicate Android și iOS, cu notificări pentru mese, hidratare și, posibil, un modul de jurnal de alcool.

„Ne dorim ca jurnalul nutrițional să fie ca un cont bancar: să știi exact ce ai „cheltuit” din punct de vedere alimentar”, a spus Krancevik.

Pe termen lung, echipa vizează extinderea internațională, inclusiv în Republica Moldova, și dezvoltarea unui ecosistem digital pentru nutriționiști, antrenori personali și profesioniști din domeniul sănătății.

