Fabrica Milka, Oreo și Barni din Ucraina, lovită de drone rusești. Cinci angajați au fost răniți

Fabrica Mondelēz International din Trostianeț, regiunea Sumî, Ucraina, unde sunt produse ciocolata Milka, biscuiții Oreo și prăjiturile Barni, a fost lovită de două drone rusești. Cinci persoane au fost rănite în atacul produs pe 23 august, potrivit autorităților ucrainene.

Două drone rusești au lovit fabrica, provocând pagube în incinta unității și rănind mai mulți angajați, a transmis ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha. Nicio persoană nu a murit în urma atacului.

Parchetul din regiunea Sumî a transmis că cinci persoane au fost rănite la Trostianeț. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 63 și 50 de ani, și trei femei, de 41, 43 și 53 de ani, potrivit Ukrainska Pravda.

Today, Russia once again struck a civilian facility in the Sumy region belonging to Mondelēz International, a world-renowned American multinational corporation. Two Russian drone strikes damaged the plant’s premises and injured several employees. Fortunately, there were no… pic.twitter.com/NHE02cWmEa — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 23, 2026

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Fabrica produce Milka, Oreo și Barni

Unitatea din Trostianeț este una dintre fabricile Mondelēz din Ucraina. Potrivit companiei, aici sunt produse ciocolata Milka și Korona, biscuiții Oreo și prăjiturile Barni.

Produsele fabricate la Trostianeț sunt comercializate atât în Ucraina, cât și exportate în alte țări. Fabrica are un ciclu complet de producție a ciocolatei, de la prăjirea și prelucrarea boabelor de cacao până la ambalarea produsului finit.

Unitatea funcționează din 1974, iar în 1994 a intrat în grupul Kraft Foods, companie care din 2012 poartă numele Mondelēz International. În 2011 a fost construită și o secție pentru producția de biscuiți, inclusiv Oreo și Barni.

Fabrica a mai fost atacată în 2026

Nu este primul atac rusesc asupra fabricii în acest an. Unitatea de la Trostianeț a mai fost vizată în februarie și iunie 2026.

În februarie, un atac rusesc a avariat o clădire de producție a fabricii, fără să provoace victime. Fabrica fusese grav avariată și în 2022, după declanșarea invaziei ruse la scară largă.

Mondelēz a precizat că unitatea a fost reconstruită în perioada 2022-2024, iar producția de Milka, Oreo, Barni și Korona a fost reluată.

Rusia a lansat 127 de drone asupra Ucrainei

În noaptea de 22 spre 23 august, Rusia a lansat 127 de drone de diferite tipuri asupra Ucrainei, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene.

Apărarea antiaeriană ucraineană a doborât sau a bruiat 97 de drone. Lovituri ale 27 de drone de atac au fost înregistrate în 22 de locații, iar resturi ale aparatelor interceptate au căzut în alte trei locații.

În regiunea Harkov, o dronă rusească a lovit un tren, ucigând două persoane și rănind alte cinci. Spre sfârșitul zilei, un alt atac asupra periferiei Harkovului s-a soldat, potrivit bilanțului preliminar, cu trei morți și mai mulți răniți.