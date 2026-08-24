7 legume și plante aromatice pe care e mai ieftin să le cultivi acasă decât să le cumperi / Ce culturi îți pot reduce cheltuielile la supermarket

Cultivarea unor legume și plante aromatice poate fi o modalitate simplă de a reduce cheltuielile cu alimentele, mai ales în cazul produselor care sunt scumpe în magazine, se alterează repede sau pot fi recoltate în mod repetat pe parcursul sezonului.

O grădină mică, planificată eficient, poate oferi recolte importante. Unele plante cresc rapid, produc mult sau continuă să ofere legume și verdețuri timp de mai multe săptămâni, uneori chiar ani.

Iată șapte legume și plante aromatice care pot fi mai avantajos de cultivat acasă decât de cumpărat constant din magazin, potrivit Backyardgardenlover.

1. Roșiile

Roșiile pot fi printre cele mai avantajoase culturi pentru grădinarii amatori, mai ales în cazul soiurilor care au prețuri mai ridicate în magazine, precum roșiile cherry, cele heirloom sau roșiile mici pentru gustări.

O singură plantă sănătoasă poate produce timp de mai multe săptămâni, iar două sau trei plante pot asigura, în sezonul cald, roșii pentru salate, sandvișuri, preparate la cuptor sau gustări.

Pentru un randament mai bun, pot fi alese soiurile care sunt mai scumpe în magazine și care produc mult. Roșiile cherry sunt o variantă potrivită, deoarece fructifică generos și pot avea mai puține probleme legate de crăpare decât unele soiuri cu fructe mari.

- articolul continuă mai jos -

Roșiile au nevoie de mult soare, udare constantă și susținere cu ajutorul unor araci sau cuști. Chiar și în spații mici, unele soiuri pot fi cultivate în ghivece mari.

2. Castraveții

Castraveții cresc repede și pot produce o cantitate mare de legume într-un singur sezon. Câteva plante pot asigura suficienți castraveți pentru consumul proaspăt, salate sau murături.

Pentru a economisi spațiu și pentru a reduce riscul ca fructele să putrezească, plantele pot fi crescute pe un spalier. Castraveții care nu stau direct pe sol se mențin mai curați și se usucă mai repede după ploaie sau udare.

Recoltarea frecventă este importantă, deoarece încurajează planta să continue să producă noi fructe.

3. Fasolea verde

Fasolea verde este ușor de cultivat din semințe și poate oferi o recoltă bogată chiar și într-un spațiu relativ mic.

Soiurile pitice produc într-o perioadă mai scurtă, în timp ce fasolea urcătoare poate continua să rodească mai mult timp. Semințele sunt ieftine, plantele răsar rapid și ajung într-un timp relativ scurt la maturitate.

Pentru o perioadă mai lungă de recoltare, semințele pot fi semănate în mai multe etape. Păstăile trebuie culese cât sunt încă fragede, deoarece păstăile mai vechi devin tari, iar planta își poate reduce producția după ce semințele din interior încep să se dezvolte.

Fasolea urcătoare are nevoie de susținere, însă poate produce mult pe o suprafață mică de teren. Surplusul poate fi congelat pentru a fi folosit și după încheierea sezonului.

4. Ardeii

Ardeii pot fi o cultură avantajoasă, mai ales în cazul soiurilor care au prețuri mai ridicate în magazine, precum ardeii grași, ardeii mici pentru gustări sau unele varietăți de ardei iuți.

O plantă sănătoasă poate produce mai multe fructe de la mijlocul verii până toamna. În unele cazuri, costul unei plante cumpărate de la pepinieră poate fi mai mic decât prețul câtorva ardei din magazin.

Ardeii se păstrează bine pe plantă, astfel încât pot fi recoltați treptat, în funcție de necesități. Pentru rezultate mai bune, au nevoie de un loc cald și însorit, sol bogat, umiditate constantă și protecție în perioadele foarte călduroase.

Ardeii pot fi recoltați verzi sau pot fi lăsați să ajungă la maturitate completă, pentru o aromă mai dulce și o culoare intensă.

5. Dovleceii

Dovleceii și alte soiuri de dovleac de vară pot deveni unele dintre cele mai productive culturi dintr-o grădină. Chiar și câteva plante pot oferi mai multe legume decât poate consuma o familie într-un sezon.

Deși dovleceii nu sunt întotdeauna scumpi în magazine, cantitatea pe care o poate produce o plantă sănătoasă poate face cultivarea lor avantajoasă.

Plantele au nevoie de sol bogat și de suficient spațiu pentru o bună circulație a aerului. Este importantă și verificarea regulată a frunzelor și tulpinilor pentru depistarea eventualelor probleme cauzate de dăunători.

Dovleceii trebuie recoltați cât sunt încă tineri, deoarece sunt mai fragezi, iar recoltarea frecventă încurajează planta să continue producția. Surplusul poate fi ras și congelat pentru a fi folosit ulterior în pâine, supe sau preparate gătite.

6. Sparanghelul

Sparanghelul necesită mai multă răbdare decât celelalte plante de pe listă, însă poate fi o investiție avantajoasă pe termen lung. Sparanghelul din magazine poate fi costisitor, mai ales în perioadele în care oferta locală este redusă.

După ce o cultură de sparanghel se stabilește, proces care poate dura până la trei ani, aceasta poate produce lăstari primăvara timp de mulți ani.

Plantele au nevoie de timp pentru a-și dezvolta un sistem radicular puternic înainte ca recolta să devină semnificativă. Este recomandată plantarea unor coroane sănătoase într-un loc permanent și însorit, cu cât mai puțină competiție din partea buruienilor.

Pentru grădinarii care dispun de spațiu și au răbdare, sparanghelul poate deveni o cultură productivă pentru o perioadă îndelungată.

7. Plantele aromatice

Deși sunt adesea separate de legume, plantele aromatice pot contribui semnificativ la reducerea cheltuielilor cu alimentele. Pachetele mici de busuioc, pătrunjel, coriandru, mărar sau rozmarin pot avea un preț ridicat raportat la cantitatea folosită.

Cultivarea lor acasă permite recoltarea doar a cantității necesare, ceea ce poate reduce risipa. Unele plante aromatice pot oferi frunze timp de mai multe săptămâni sau luni, în funcție de specie și de condițiile de cultivare.

Busuiocul și coriandrul cresc repede din semințe, pătrunjelul poate fi recoltat o perioadă îndelungată, iar rozmarinul poate deveni o plantă perenă rezistentă în zonele cu o climă favorabilă.

Tăierea regulată poate încuraja creșterea și producția de frunze, iar surplusul poate fi uscat sau congelat pentru a fi folosit și după încheierea sezonului.

Cum alegi culturile care te pot ajuta să economisești

Dacă obiectivul este reducerea cheltuielilor cu alimentele, alegerea culturilor poate fi la fel de importantă ca solul, lumina sau udarea.

Cele mai avantajoase plante sunt, în general, cele care produc mult, au prețuri mai ridicate în magazine sau pot fi recoltate pe o perioadă lungă.

O alegere bună este să fie cultivate, în primul rând, legumele și plantele aromatice consumate frecvent în gospodărie. Astfel, o grădină, chiar și una de dimensiuni mici, poate deveni o sursă utilă de produse proaspete și poate reduce cheltuielile pe parcursul sezonului.