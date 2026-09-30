A băut o sticlă cu apă fără să plătească și a fost concediat. Cazul a ajuns în instanță

30 sept. 2026, Retail
A băut o sticlă cu apă fără să plătească și a fost concediat. Cazul a ajuns în instanță
FOTO: Freepik
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Cuprins
  1. Angajatul a contestat concedierea
  2. Instanța a analizat proporționalitatea sancțiunii

Un agent de securitate din Italia a fost concediat după ce a consumat o sticlă cu apă de la barul unui centru comercial fără să o plătească. Instanța din Lecco a considerat că sancțiunea a fost disproporționată și i-a acordat despăgubiri echivalente cu 12 luni de salariu, conform Mediafax Italia.

Cazul a avut loc în Lecco, unde bărbatul lucra ca agent de securitate într-un centru comercial. Acesta era angajatul unei companii care asigura serviciile de pază și lucra în ture, potrivit Il Messaggero.

În decembrie 2025, compania a decis să îi înceteze contractul de muncă pentru „motive întemeiate”. Potrivit angajatorului, agentul consumase o sticlă cu apă de la barul centrului comercial fără să o achite.

Angajatul a contestat concedierea

Bărbatul a contestat măsura în instanță, susținând că sancțiunea aplicată pentru consumul unei sticle cu apă a fost excesivă.

Judecătorul de la instanța civilă din Lecco i-a dat câștig de cauză. Magistratul a apreciat că fapta comisă nu justifica o sancțiune atât de severă precum concedierea.

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Instanța a considerat că măsura angajatorului a fost disproporționată și a stabilit acordarea unor despăgubiri echivalente cu 12 luni de salariu.

În analiza cazului a contat și faptul că barmanul localului nu solicitase despăgubiri pentru sticla de apă consumată de agent.

Instanța a analizat proporționalitatea sancțiunii

Decizia readuce în discuție diferența dintre existența unei abateri disciplinare și sancțiunea care poate fi aplicată pentru aceasta.

Faptul că un angajat consumă un produs fără să îl achite poate reprezenta o încălcare a regulilor interne ale unei companii. În acest caz, însă, instanța a apreciat că gravitatea faptei nu era suficientă pentru a justifica pierderea locului de muncă.

Cazul a atras atenția în Italia tocmai prin raportul dintre valoarea redusă a produsului consumat și consecința inițială pentru angajat, respectiv concedierea.

 

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