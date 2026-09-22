Carpathian Jerky, brand creat la Roman de antreprenorul George-Andrei Cărpușor și tatăl său, Adrian Cărpușor, a transformat o nișă neexploatată din România într-o afacere cu prezență în zece țări europene. Lansată în ianuarie 2024, firma din Neamț produce carne deshidratată fără aditivi, conservanți, nitriți sau zahăr, acoperind o cerere în creștere pentru gustări proteice.

Apetitul consumatorilor pentru alimente compacte susține extinderea acestei categorii la nivel continentului. Estimările de piață publicate de Statista indică o valoare de peste 2,2 miliarde de dolari pentru segmentul european al gustărilor din carne în 2026, iar rapoartele Persistence Market Research evaluează sectorul la 3,7 miliarde de dolari. În magazinele din România, oferta provenea până recent doar din importuri.

Schimbarea de direcție a afacerii din spatele Carpathian Jerky

Proiectul a apărut ca reacție la modificările din comerțul electronic. George-Andrei Cărpușor, fondatorul responsabil de brand, vânzări și tehnologie, administra anterior mai multe magazine online cu bunuri aduse din Asia. Extinderea platformelor chinezești pe piața europeană a restrâns spațiul de manevră, fapt care a determinat reorientarea către un produs fizic realizat local.

Fondatorul s-a alăturat tatălui său, Adrian Cărpușor, care aducea experiența din industria alimentară. Cei doi au început testarea rețetelor în anul 2023, în bucătăria proprie. Prima comandă a plecat către cumpărători pe 12 ianuarie 2024, cu două opțiuni de bază, din carne de vită și pui.

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Micul producător din Neamț a refuzat competiția pe zona potențiatorilor de gust. A urmat modelul atelierelor artizanale din Europa, unde originea materiei prime este esențială. Rețeta de bază conține doar carne, sare și piper.

Adrian Cărpușor supervizează producția și calitatea în unitatea din Roman, autorizată sanitar-veterinar pentru comerț intracomunitar. Grăsimea este curățată complet înainte de marinare, deoarece doar grăsimea râncezește în timp, nu carnea macră. Obținerea unui produs calitativ depinde de raportul dintre grosimea feliei, durata marinării și temperatura de deshidratare.

Rețeta Carpathian Jerky: patru kilograme de carne crudă pentru un kilogram de produs

Unitatea din Roman folosește patru tipuri de carcasă, respectiv vită, pui, porc și berbecuț, livrate de abatoare autorizate din România. Procesul respectă standardele ISO 22000, iar trasabilitatea este urmărită prin coduri QR care conectează lotul de carne primit cu pachetul sigilat.

Recepția materiei prime se face cu termometru cu sondă, carnea fiind acceptată doar la temperaturi sub 4°C. Marinarea are loc într-un tumbler timp de 75 de minute, iar deshidratarea respectă parametri diferiți. Pentru carnea de berbecuț, procesul se desfășoară în două trepte, respectiv 10 ore la 50°C, urmate de 4 ore la 60°C.

Uscarea lentă elimină apa din țesuturi, consumând o cantitate mare de materie primă. Consumul de carne crudă variază în funcție de rețetă:

La carnea de pui sunt necesare 4,1 kilograme de materie primă pentru un kilogram de produs finit.

La carnea de vită raportul este de 3,9 kilograme de carne crudă pentru un kilogram de jerky.

La carnea de berbecuț se folosesc 3,5 kilograme de carcasă curățată pentru un kilogram de produs finit.

Fiecare pachet de 50 de grame conține echivalentul a 200 de grame de carne proaspătă. Traseul tehnologic durează o zi. Felierea se realizează sub grosimea de un centimetru, fiind urmată de marinare. Deshidratarea are loc la temperaturi controlate între 50 și 70 de grade Celsius, pe durate cuprinse între 10 și 14 ore. Adrian Cărpușor verifică parametrii tehnici, aprobând documentația fiecărui lot înainte de livrare.

Investițiile tehnologice și gestiunea unei echipe de familie

Evoluția capacității de lucru a marcat trecerea de la cuptorul restaurantului la un deshidrator de mici dimensiuni. Ulterior, firma a achiziționat o unitate semi-industrială de 8 metri pătrați în valoare de 10.000 de euro, un tumbler de marinare de 100 de kilograme și două camere frigorifice.

Producția s-a dezvoltat prin reinvestirea profitului, fără credite sau fonduri europene. Părțile au stabilit o împărțire clară a responsabilităților, tatăl preluând zona de rețete și furnizori, în timp ce fiul gestionează vânzările și infrastructura digitală. Când apar păreri diferite, decizia finală se bazează pe datele afișate în panoul de control al magazinului online.

Poziționarea pe piață și planurile de extindere Carpathian Jerky

Producătorul din Roman concurează pe o piață dominată de mărci internaționale. În România există inițiative locale precum Ferma Angus Băsulescu sau Dryfood, în timp ce pe plan european reperele sunt Grizzly Foods din Germania, Cherky Foods din Spania, Dutch Jerky din Olanda sau Meat Makers din Bulgaria. Marea competiție rămâne însă cu produsele clasice de snacking, de la chipsuri la batoane proteice.

Afacerea s-a dezvoltat din resurse proprii. În anul 2026, fabrica ambalează o medie de 28.000 de pungi pe lună, atingând un vârf de peste 41.000 de pachete în luna iulie.m î

Livrările externe au înregistrat un avans considerabil, generând 40% din rulaje. Expedițiile directe deservesc cumpărători din zece țări europene, printre care Germania, Austria și Olanda. Produsele au fost introduse pe rafturile retailului fizic în urma unui proiect pilot lansat în toamna anului 2025 în Piatra Neamț.

Directia pe termen lung include diversificarea portofoliului. Compania pregătește o gamă din carne de porc procesată în stil ibéric, alături de linia de fructe liofilizate Carpathian Goodies și gama Space Munchies. Mai multe despre inovațiile din sectorul alimentelor pot fi citite în analiza G4Food privind produsele hibrid din carne create la Timișoara (detaliile complete sunt disponibile în articol), precum și în analiza dedicată consumului de preparate din carne de porc (datele despre piață pot fi citite pe site).

Traseul Carpathian Jerky arată cum o afacere de familie poate transforma o nișă alimentară neexploatată într-un model de export eficient. Prin refuzul aditivilor sintetici, investițiile treptate în echipamente de producție și digitalizarea procesului de vânzare, fondatorii din Roman au construit un brand capabil să concureze cu succes pe piețele mature din Europa.