Zece persoane reținute în dosarul protestului fermierilor din Piața Victoriei, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București

07 oct. 2026, Articole / Reportaje
Zece persoane reținute în dosarul protestului fermierilor din Piața Victoriei, anunță Parchetul de pe lângă Tribunalul București
Foto: G4Food
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Zece persoane au fost reținute miercuri în urma descinderilor desfășurate de anchetatori într-un dosar penal ce vizează violențele izbucnite la protestul fermierilor din 15 septembrie, din Piața Victoriei. Anunțul a fost făcut de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, care precizează că suspecții sunt cercetați pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, anunță Mediafax.

Măsurile au fost luate în urma unor descinderi de amploare efectuate miercuri în București și în 11 județe (Giurgiu, Călărași, Teleorman, Argeș, Brăila, Maramureș, Galați, Sălaj, Mureș, Brașov și Iași). În cadrul operațiunii, anchetatorii au pus în aplicare mandate de aducere pe numele a 21 de suspecți, cu vârste cuprinse între 22 și 58 de ani.

Atacuri asupra jandarmilor cu bâte, pietre și garduri metalice

Potrivit probelor adunate de procurori, mai mulți protestatari au atacat direct forțele de ordine care asigurau dispozitivul de siguranță publică în timpul manifestației.

„Unele persoane au lovit jandarmi cu bâte, cu garduri metalice ori cu pietre și fragmente de pavaj stradal, iar altele au aruncat asemenea obiecte în direcția dispozitivului sau au împins cordonul format de aceștia. Prin aceste acțiuni a fost creată o stare de temere persoanelor aflate în zonă și a fost tulburată ordinea și liniștea publică,” comunică Parchetul de pe lângă Tribunalul București

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Protestul din 15 septembrie a degenerat în momentul în care mai mulți participanți au rupt gardurile de protecție și au aruncat cu obiecte contondente spre forțele de ordine, determinând Jandarmeria să intervină, inclusiv prin folosirea gazelor lacrimogene, pentru restabilirea ordinii.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiștii din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și ai Serviciului de Investigații Criminale Central.

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