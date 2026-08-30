Untul de arahide poate face parte din alimentația persoanelor cu diabet, deoarece are puțini carbohidrați și furnizează proteine, grăsimi și fibre, nutrienți care contribuie la o creștere mai lentă a glicemiei. Contează însă sortimentul ales și cantitatea consumată.

Untul de arahide este adesea asociat cu deserturi și gustări dulci, ceea ce poate ridica semne de întrebare pentru persoanele care trebuie să își monitorizeze glicemia. În realitate, alimentul în sine are un profil nutrițional diferit de cel al produselor dulci în care este folosit.

Potrivit dieteticienelor citate de EatingWell, untul de arahide are un conținut relativ redus de carbohidrați și oferă proteine vegetale, grăsimi mononesaturate, fibre și magneziu. Aceste caracteristici fac ca impactul său asupra glicemiei să fie diferit de cel al unui aliment bogat în carbohidrați.

Untul de arahide crește glicemia?

Dieteticienele Maggie Michalczyk și Tara Spisak spun că untul de arahide nu provoacă, în mod obișnuit, creșteri rapide ale glicemiei.

Explicația ține în primul rând de combinația dintre proteine, grăsimi și fibre. Proteinele încetinesc absorbția carbohidraților, iar grăsimile și fibrele contribuie la încetinirea digestiei și a golirii stomacului.

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„Proteinele încetinesc absorbția carbohidraților, ceea ce duce la o creștere mai graduală a glicemiei”, explică Tara Spisak, dietetician și specialist în educația și îngrijirea diabetului.

Prin comparație, consumul unui aliment format în principal din carbohidrați poate determina o creștere mai rapidă a glucozei din sânge.

Totuși, efectul depinde și de produs. Un unt de arahide în care au fost adăugate zahăr sau miere poate avea un impact mai mare asupra glicemiei decât unul fără zahăr adăugat.

Ce indice glicemic are untul de arahide?

Untul de arahide fără zahăr este considerat un aliment cu indice glicemic scăzut. Ghidul privind indicele glicemic menționat de publicație indică o valoare de aproximativ 25 pentru untul de arahide fără zahăr.

Indicele glicemic este o măsură a vitezei cu care un aliment care conține carbohidrați crește glicemia. Valorile de 70 sau mai mari sunt considerate ridicate.

Conținutul redus de carbohidrați al untului de arahide explică, în parte, de ce acesta nu produce același tip de creștere a glicemiei precum alimentele bogate în carbohidrați.

Proteinele, grăsimile și fibrele pot ajuta la menținerea glicemiei

Untul de arahide are un avantaj important prin combinația de macronutrienți pe care o oferă.

Proteinele încetinesc absorbția carbohidraților, în timp ce grăsimile și fibrele încetinesc digestia. Grăsimile contribuie și la încetinirea golirii gastrice, ceea ce poate duce la o eliberare mai graduală a glucozei în sânge.

Din acest motiv, asocierea carbohidraților cu proteine, fibre și grăsimi este o strategie folosită pentru a evita creșterile rapide ale glicemiei.

De exemplu, adăugarea unei cantități de unt de arahide pe o felie de pâine poate avea un efect diferit asupra glicemiei față de consumul pâinii singure.

Grăsimile și fibrele contribuie, în același timp, la senzația de sațietate, astfel încât o gustare care conține unt de arahide poate ține mai mult de foame.

Este untul de arahide potrivit pentru persoanele cu diabet?

Cele două dieteticiene citate de EatingWell consideră că untul de arahide poate fi inclus într-o alimentație adaptată persoanelor cu diabet.

Asta nu înseamnă însă că poate fi consumat fără limită. Untul de arahide este dens caloric și are un conținut ridicat de grăsimi. O porție uzuală este de aproximativ două linguri, care furnizează aproape 200 de calorii.

Pentru persoanele cu diabet, contează atât cantitatea consumată, cât și alimentele cu care este asociat untul de arahide și aportul total de carbohidrați al mesei.

Cum alegi untul de arahide

Eticheta este importantă. Maggie Michalczyk recomandă alegerea unui produs în care arahidele sunt ingredientul principal și care conține cât mai puține ingrediente suplimentare.

Variantele naturale, fără zahăr adăugat sau neîndulcite pot fi o alegere bună pentru cei care vor să reducă aportul de zaharuri adăugate.

Totuși, diferența dintre sortimentele obișnuite și cele fără zahăr adăugat poate fi mai mică decât pare. Potrivit informațiilor citate de Spisak, unele produse cu zahăr adăugat au aproximativ 3 grame de zahăr per porție.

Un produs pe care dieteticiana recomandă să nu fie ales automat este untul de arahide cu conținut redus de grăsimi. Reducerea grăsimilor poate diminua unul dintre elementele care contribuie la sațietate și la încetinirea digestiei.

Prin urmare, persoanele cu diabet nu trebuie să excludă automat untul de arahide. Un produs simplu, consumat într-o porție adecvată și inclus într-o masă echilibrată, poate face parte dintr-o alimentație care urmărește menținerea glicemiei în limitele recomandate.