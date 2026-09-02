Un studiu realizat pe șobolani indică faptul că expunerea repetată la alcool în perioada adolescenței poate produce modificări persistente la nivelul creierului, inclusiv după o perioadă îndelungată de abstinență. Cercetătorii au identificat schimbări în comunicarea dintre astrocite și sinapse, asociate ulterior cu modificări comportamentale, conform Mediafax.

Cercetarea nu a fost realizată pe oameni, însă rezultatele oferă noi indicii despre modul în care consumul repetat de alcool într-o etapă importantă pentru dezvoltarea creierului ar putea avea consecințe pe termen lung, relatează Euronews, citat de MEDIAFAX.

Ce se întâmplă în creier

Cercetătorii de la Joan C. Edwards School of Medicine din cadrul Marshall University au folosit un model experimental de expunere repetată la etanol în perioada adolescenței.

Studiul s-a concentrat în special asupra hipocampului, regiune cerebrală implicată în procese esențiale precum învățarea și memoria.

Oamenii de știință au observat că expunerea repetată la alcool a perturbat comunicarea dintre astrocite și sinapse. Astrocitele sunt celule cerebrale care, pe lângă rolurile lor de susținere a neuronilor, participă la reglarea activității neuronale.

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Potrivit cercetătorilor, unele dintre modificările observate au persistat chiar și după o perioadă de abstinență. Aceste schimbări au fost asociate cu modificări ale comportamentului legat de frică la vârsta adultă.

De ce adolescența este o perioadă sensibilă

Creierul continuă să se dezvolte în perioada adolescenței, iar această etapă este considerată importantă pentru maturizarea circuitelor neuronale.

Rezultatele studiului oferă o posibilă explicație pentru unele dintre asocierile observate în cercetările anterioare între consumul excesiv de alcool la vârste mici și apariția ulterioară a unor probleme de comportament sau de sănătate mintală.

Totuși, cercetătorii atrag atenția asupra unei limite importante: experimentul a fost realizat pe șobolani. Rezultatele nu demonstrează că aceleași mecanisme și modificări apar în creierul uman.

Pentru a stabili dacă observațiile se aplică oamenilor sunt necesare cercetări suplimentare.

Astrocitele, o posibilă nouă țintă de cercetare

Unul dintre aspectele urmărite în studiu este rolul astrocitelor în efectele produse de expunerea la alcool.

Aceste celule au fost considerate mult timp în principal elemente de susținere pentru neuroni. Cercetările din ultimii ani au arătat însă că astrocitele sunt implicate într-o serie mai complexă de procese, inclusiv în comunicarea dintre celulele nervoase și în reglarea unor comportamente.

Cercetătorii consideră că înțelegerea modului în care alcoolul afectează astrocitele ar putea contribui, pe viitor, la identificarea unor modalități de contracarare a anumitor efecte persistente ale expunerii la alcool.

Deocamdată, această posibilitate reprezintă o direcție de cercetare și nu un tratament disponibil.