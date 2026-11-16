O idee banală, pornită de la pliantele publicitare găsite în cutia poștală, a stat la baza unei afaceri evaluate la 51,2 milioane de euro. Italianul Christian Sarcuni a dezvoltat o platformă de comenzi online pentru pizza care s-a extins rapid în mai multe orașe din Italia, însă perioada de după vânzarea companiei l-a făcut să privească cu regret ceea ce alții consideră marele său succes financiar, scrie Mediafax.

O afacere începută cu economii proprii a ajuns la două milioane de comenzi

Povestea a început în 2009, la Bologna, la scurt timp după ce Christian Sarcuni absolvise Facultatea de Informatică și își căuta un loc de muncă. Împreună cu prietenul său, Livio Lifranchi, a fondat PizzaBo, o aplicație prin care locuitorii orașului puteau comanda online de la pizzeriile locale.

Cei doi antreprenori au pornit la drum exclusiv din economii personale și cu un împrumut primit de la unchiul lui Sarcuni. În lipsa capitalului, fondatorul a gestionat singur atât dezvoltarea tehnică a platformei, cât și partea comercială.

Primele comenzi au apărut după o campanie organizată în Piazza Verdi din Bologna, unde cei doi au împărțit gratuit trecătorilor felii de pizza și aperitive, invitându-i să testeze noua aplicație.

La început, comenzile erau procesate prin intermediul unei imprimante de dimensiunea unui terminal POS, adaptată de fondatori pentru a tipări solicitările în restaurante și a le permite acestora să confirme timpul de livrare, modelul de business bazându-se pe comisioanele per comandă.

Creșterea a fost spectaculoasă: dacă în 2010 platforma procesa 60.000 de comenzi, până în 2014 volumul urcase la aproape două milioane, iar serviciul se extinsese deja în Pisa, Padova, Parma, Ferrara și Milano.

Afacerea vândută pentru 51,2 milioane de euro

În 2015, gigantul german Rocket Internet a achiziționat PizzaBo pentru suma de 51,2 milioane de euro, revânzând platforma un an mai târziu către Just Eat. Deși tranzacția i-a adus independența financiară, Sarcuni mărturisește că obiectivul său inițial nu fusese vânzarea completă a afacerii, ci atragerea de capital pentru a-și mări echipa și a dezvolta în continuare compania.

„Regret acea vânzare; nu aș mai face-o astăzi. Am regretat ceea ce toată lumea consideră marea mea avere”, a declarat antreprenorul într-un interviu acordat publicației italiene Corriere.

Perioada în care a rămas la conducerea operațională a firmei după preluarea de către Rocket Internet s-a dovedit extrem de dificilă pentru fondator, care a simțit că și-a pierdut libertatea de decizie și controlul asupra propriului proiect.

Cu ce se ocupă astăzi fondatorul

Privind în urmă, Sarcuni consideră că alegerea orașului Bologna ca punct de lansare a fost decisivă. Fiind un centru universitar cu o populație tânără și o dimensiune optimă, orașul le-a permis fondatorilor să câștige rapid notorietate fără a suporta costurile uriașe de marketing pe care le-ar fi presupus lansarea în metropole precum Milano, Florența sau Veneția.

Astăzi, la vârsta de 40 de ani, Christian Sarcuni locuiește la Londra, după ce a petrecut o perioadă în California și Japonia, și activează în domeniul investițiilor, o direcție pe care a aprofundat-o după ieșirea din afacerea PizzaBo.