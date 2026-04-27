Un nou studiu aduce în atenție rolul pe care vitamina D l-ar putea avea în protejarea creierului împotriva bolii Boala Alzheimer. Cercetătorii au descoperit că persoanele care aveau niveluri mai ridicate de vitamina D la vârsta adultă timpurie și la mijlocul vieții prezentau, ani mai târziu, mai puține acumulări ale unei proteine asociate direct cu apariția bolii.
Descoperirea oferă noi argumente în favoarea ideii că sănătatea creierului se construiește cu mult înainte de apariția simptomelor, conform SciNews.
Studiul, realizat de cercetători de la University of Galway, a analizat datele a 793 de participanți din celebrul Framingham Heart Study. Participanții aveau, în medie, 39 de ani la începutul cercetării și nu prezentau semne de demență în momentul includerii în studiu. Nivelurile de vitamina D din sânge au fost măsurate între 2002 și 2005, iar aproximativ 16 ani mai târziu, între 2016 și 2019, aceștia au fost supuși unor scanări cerebrale PET pentru a identifica biomarkeri specifici bolii Alzheimer.
Rezultatele au arătat că persoanele cu niveluri mai mari de vitamina D aveau niveluri mai scăzute de proteină tau în creier. Proteina tau este una dintre principalele proteine implicate în apariția bolii Alzheimer. Atunci când se acumulează anormal, formează încurcături toxice în neuroni, afectând funcționarea creierului și memoria.
Cercetătorii au observat că această asociere s-a menținut chiar și după ajustarea pentru alți factori de risc, precum vârsta, sexul, sănătatea cardiovasculară, fumatul, depresia sau indicele de masă corporală.
Autorii studiului spun că nivelurile scăzute de vitamina D în perioada adultă ar putea reprezenta un factor de risc modificabil. Cu alte cuvinte, spre deosebire de predispoziția genetică, vitamina D este un element asupra căruia oamenii pot interveni, fie prin alimentație, expunere la soare sau suplimente.
Cercetătorul Martin Mulligan a explicat că rezultatele sugerează că nivelurile mai mari de vitamina D în această etapă a vieții ar putea avea un efect protector împotriva acumulării de tau în creier.
Datele studiului arată că 34% dintre participanți aveau niveluri scăzute de vitamina D. În același timp, doar 5% dintre ei luau suplimente de vitamina D în momentul măsurătorilor. Acest detaliu sugerează că deficitul de vitamina D este mult mai răspândit decât se credea și ar putea influența sănătatea creierului pe termen lung. Studiul nu a identificat însă o legătură între vitamina D și Beta-amiloid, cealaltă proteină asociată bolii Alzheimer. Acest lucru este important, deoarece arată că vitamina D ar putea influența doar anumite mecanisme ale bolii, nu întregul proces.
Specialiștii subliniază că cercetarea arată doar o asociere, nu demonstrează că vitamina D previne direct demența. Una dintre concluziile importante ale studiului este că intervențiile preventive ar putea fi mult mai eficiente înainte de apariția simptomelor. Specialiștii mai spun că perioada de mijloc a vieții este momentul în care modificarea factorilor de risc poate avea cel mai mare impact asupra sănătății cognitive de mai târziu.
Iată câteva exemple de alimente bogate în vitamina D (natural sau fortificate):
Peștele gras este printre cele mai concentrate surse de vitamina D.
Este una dintre cele mai concentrate surse alimentare.
Cantitatea nu este foarte mare, dar contribuie la aportul zilnic.
Conține vitamina D, dar și vitamina A și fier.
În multe țări, produsele lactate sunt îmbogățite cu vitamina D.
Doar dacă scrie pe etichetă că sunt fortificate.
Multe cereale pentru mic dejun au adaos de vitamina D.
Ciupercile sunt una dintre puținele surse vegetale.
Important: vitamina D vine și din expunerea la soare, care rămâne principala sursă pentru organism. Alimentația ajută, dar rar acoperă singură necesarul zilnic.
