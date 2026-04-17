Un focar de febră aftoasă a declanșat o criză majoră pe insula grecească Lesbos, unde peste 8.000 de animale au fost deja sacrificate, iar pierderile depășesc 7 milioane de euro, într-un sector esențial pentru economia locală, notează MEDIAFAX.

Autoritățile elene au instituit măsuri stricte de carantină, după confirmarea bolii, pentru a preveni extinderea acesteia către Grecia continentală și alte state europene. Primul caz a fost raportat pe 15 martie, iar reacția a inclus izolarea completă a insulei și restricții severe de circulație.

Febra aftoasă este o boală virală extrem de contagioasă care afectează bovinele, porcinele, ovinele și caprinele, fără risc pentru oameni.

Impact economic major

Focarul din Lesbos apare într-un context sensibil la nivel european. Germania a raportat cazuri în 2025, primele după mai bine de un deceniu, iar ulterior au fost semnalate focare și în Grecia și Cipru.

Pe insula Lesbos, aproximativ 8.000 de oi și capre au fost sacrificate până în prezent. Sectorul zootehnic reprezintă circa 80% din economia locală, ceea ce amplifică efectele crizei asupra fermierilor și industriei alimentare.

„Situația este dramatică”, a declarat Fotis Giannakis, reprezentant al industriei locale de abatoare, care a atras atenția asupra pierderilor tot mai mari din vânzările de carne și lapte.

Miza: limitarea focarului

Autoritățile consideră prioritară limitarea focarului la nivelul insulei. Surse din Ministerul Agriculturii avertizează că extinderea bolii pe continent ar avea consecințe severe pentru zootehnia grecească.

Noul ministru al Agriculturii, Margaritis Schinas, s-a deplasat la Bruxelles pentru discuții cu oficialii europeni privind gestionarea situației.

Comisia Europeană susține măsurile adoptate și subliniază că biosecuritatea strictă și restricțiile de transport sunt esențiale pentru controlul epidemiei. Uniunea Europeană este pregătită să furnizeze vaccinuri, dacă Grecia va solicita acest lucru, prin intermediul rezervei de antigeni adaptate tulpinii identificate.

Restricții și controale

Autoritățile au intensificat controalele, inclusiv cu sprijinul forțelor de ordine. Aproximativ 100 de persoane au fost arestate pentru încălcarea regulilor de biosecuritate.

În plus, toate transporturile de animale destinate sacrificării sunt condiționate de efectuarea unui test PCR, măsură introdusă încă din iunie anul trecut.

Guvernul elen urmărește cu atenție perioada de după Paștele Ortodox, când consumul de carne crește și circulația animalelor atinge un vârf anual, ceea ce ar putea favoriza răspândirea virusului.