Imaginile apărute recent în spațiul public, care surprindeau pești de mari dimensiuni prinși cu plasele în Lacul Herăstrău și transferați în bărci, au stârnit numeroase controverse și semne de întrebare în rândul bucureștenilor. Pentru a clarifica situația, Primăria Capitalei a transmis o serie de precizări, explicând că acțiunea este perfect legală și face parte din activitatea comercială a unei firme private, scrie Agerpres.

Conform PMB, peștii sunt scoși de angajații unei companii care deține o concesiune pe lac încă din anul 2000, având ca obiect de activitate piscicultura și exploatarea ca crescătorie. Practic, firma populează lacul, crește peștii, iar ulterior îi recoltează pentru a-i comercializa.

Un contract valabil până în 2036 și o sumă derizorie pentru municipalitate

Municipalitatea a profitat de ocazie pentru a aduce la lumină detaliile financiare extrem de controversate ale acestei asocieri, semnată în urmă cu mai bine de două decenii:

Durata concesiunii: Deși contractul inițial fusese încheiat pe o perioadă de 25 de ani, acesta a fost prelungit prin două acte adiționale în timpul mandatului fostului primar Sorin Oprescu, devenind valabil până în anul 2036.

Redența primită de București: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB) încasează anual o sumă simbolică de doar 10.000 de dolari (aproximativ 833 de dolari pe lună), la care se adaugă o cotă din profit în valoare de 258.328 de lei.

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Reprezentanții primăriei au menționat că peștii care nu vor fi prinși în plase în această perioadă se vor deplasa în mod natural către Lacul Floreasca.

Golirea lacului pentru o reparație capitală. Malurile nu au mai fost recondiționate din 1938

Această acțiune de strângere a peștelui are loc în contextul în care Primăria Capitalei a început operațiunile de golire totală a Lacului Herăstrău. Scopul este unul major: consolidarea structurală a malurilor, care se află într-o stare avansată de degradare. Autoritățile atrag atenția că aceste apărări de mal nu au fost reabilitate niciodată de la construirea lor, în anul 1938, de pe vremea Regelui Carol al II-lea.

Odată cu retragerea apelor, la suprafață au ieșit tone de deșeuri. Edilii au raportat că pe fundul lacului au fost găsite trotinete, biciclete, scaune și cantități uriașe de gunoaie menajere. În total, PMB estimează că va gestiona peste 20.000 de tone de material de decolmatare (mâl și pietre) acumulat în ultimele opt decenii.

Ce se întâmplă cu mâlul extras?

Conform normelor stricte impuse de Administrația Națională „Apele Române”, materialul rezultat din decolmatare nu va fi evacuat, ci va fi compactat pe loc, urmând să servească drept fundație solidă pentru noile apărări de mal. De asemenea, din acest amestec de mâl și piatră spartă se va amenaja temporar un drum tehnologic pentru utilaje, care va fi eliminat treptat pe măsură ce lucrările avansează.

Regenerarea totală a Parcului Herăstrău

Lucrările de consolidare din cuva lacului reprezintă doar prima etapă a unui proiect amplu de modernizare, programat să dureze un an de zile.

După finalizarea intervențiilor hidrotehnice, municipalitatea va demara faza a doua a proiectului, concentrată la sol. Aceasta va include regenerarea completă a spațiilor verzi din jurul lacului, asfaltarea aleilor degradate, modernizarea sistemului de iluminat public și a mobilierului urban, precum și crearea de noi piste dedicate exclusiv alergătorilor și bicicliștilor. Pentru inventarierea corectă a zonei, arborii aflați în perimetrul de protecție a malurilor au fost deja marcați și evaluați de specialiști.