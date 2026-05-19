Comisia Europeană a adoptat o inițiativă strategică majoră: Planul de Acțiune pentru Îngrășăminte. Acest set de măsuri vine în sprijinul fermierilor care se confruntă cu explozia prețurilor și cu penuria de fertilizanți, urmărind totodată consolidarea producției din interiorul UE și reducerea dependenței strategice de piețele externe. Planul are rolul de a garanta siguranța alimentară a Europei, respectând în același timp țintele climatice și de mediu.

Perturbările recente de pe lanțurile de aprovizionare și volatilitatea extremă a prețurilor au pus o presiune uriașă pe fermierii europeni. Continuând direcția stabilită prin Comunicarea privind Îngrășămintele din 2022, noul plan combină ajutoarele financiare imediate cu strategii pe termen lung pentru o tranziție către fertilizanți ecologici, cu emisii reduse de carbon și circularitate.

„Prin acest Plan de Acțiune, investim într-o industrie europeană a îngrășămintelor mai puternică, sprijinim fermierii și accelerăm inovația în soluții sustenabile, produse local. Criza combustibililor fosili ne demonstrează că reziliența economică și protecția climei sunt strâns legate”, a declarat Ursula von der Leyen, Președinta Comisiei Europene.

1. Sprijin direct pentru fermieri și acces mai ușor la îngrășăminte

Comisia va acorda ajutoare excepționale direcționate către fermierii europeni prin instrumentele existente ale Politicii Agricole Comune (PAC). Printre măsurile pe termen scurt se numără:

Suplimentarea rezervei agricole: Comisia va propune mobilizarea bugetului UE pentru a consolida financiar această rezervă. Pachetul va fi prezentat înainte de vară pentru a asigura lichidități rapide fermierilor înainte de următorul ciclu de producție.

Flexibilitate prin Planurile Strategice PAC: Statele membre vor putea folosi la maximum fondurile PAC printr-un nou mecanism de lichiditate, o mai mare flexibilitate pentru plățile în avans și stimulente pentru practici agricole eficiente.

Reglementări mai simple: În urma evaluării Directivei privind Nitrații, Comisia va clarifica anumite reguli de aplicare pentru a le alinia la realitatea calendarului agricol din teren. De asemenea, se va facilita utilizarea digestatului (reziduul organic din stațiile de biogaz), cu menținerea garanțiilor de mediu.

2. Consolidarea producției din UE și decarbonizarea

Pentru a preveni dezindustrializarea și a asigura aprovizionarea stabilă, Comisia va sprijini industria chimică și de fertilizanți din UE, încurajând alternativele ecologice:

Fertilizanți bio și alternativi: Se va stimula utilizarea produselor organice, a biomasei din alge, a biostimulatorilor și a soluțiilor microbiene, dar și recuperarea azotului și fosforului din nămolurile de epurare.

Responsabilitate verde (ETS): În contextul revizuirii Sistemului de Tranzacționare a Emisiilor (ETS), se va analiza cum se poate acorda flexibilitate industriei de îngrășăminte, condiționat însă de asumarea decarbonizării și de creșterea producției de fertilizanți bio.

Mai puțină birocrație: Se vor elimina barierele inutile de pe Piața Unică și se vor debloca fonduri (în special fondurile de coeziune) pentru producția de biogaz, biometan și infrastructura de ape uzate necesară recuperării nutrienților.

3. Transparență, stocuri de siguranță și dialog european

Un element de noutate este lansarea Parteneriatului pentru lanțul valoric al îngrășămintelor din UE, o platformă ce va reuni producători, fermieri și autorități din statele membre pentru a găsi soluții comune de piață.

Monitorizare și avertizare timpurie: Observatorul Pieței Îngrășămintelor va fi consolidat pentru a colecta date mai bune despre stocuri și prețuri. De asemenea, se va întocmi un raport care să analizeze modul în care costurile Mecanismului de Ajustare la Frontieră în funcție de Carbon și cele ale certificatelor de carbon (ETS) se reflectă în prețul plătit de fermieri și, în final, în prețul alimentelor la raft.

Stocuri strategice și achiziții comune: Comisia va evalua posibilitatea creării unor stocuri minime sau sezoniere de îngrășăminte și chiar lansarea unor achiziții comune la nivel european pentru a atenua volatilitatea prețurilor în fața șocurilor externe.

Măsuri deja adoptate

Îngrășămintele reprezintă o parte uriașă din costurile de producție ale fermierilor. Dacă prețurile rămân prea mari, aceștia riscă să reducă cantitățile folosite sau să cultive suprafețe mai mici, ceea ce ar pune în pericol recoltele și producția de alimente a Europei.

Pentru a gestiona această criză, Comisia a luat deja o serie de măsuri excepționale în prima parte a anului 2026: