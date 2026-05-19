Sprijin financiar de peste 15,68 milioane lei pentru crescătorii de animale Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin intermediul Centrelor Judeţene, a efectuat plata ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în trimestrele III şi IV 2025, precum şi în luna ianuarie 2026, transmite Agerpres.
Suma plătită este de 15.685.401,75 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru solicitanţii care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.
