Pui cu oțet balsamic la slow cooker / Rețeta cu doar 5 ingrediente: fragedă și plină de savoare

19 mai 2026, Rețete
Foto Dreamstime
Puiul gătit lent în sos balsamic este una dintre rețetele acelea care demonstrează cât de puține ingrediente îți trebuie pentru un gust desîvârșit. Uleiul de măsline, usturoiul și oregano construiesc baza aromată, iar oțetul balsamic aduce echilibrul dintre aciditate și nota discret dulceagă care intră bine în carne pe măsură ce gătirea avansează lent.

Potrivit 30Seconds, această rețetă simplă vine cu un rezultat spectaculor: pui fraged, sos intens și suficient de versatil încât să meargă atât lângă o garnitură simplă, cât și într-un sandwich sau wrap a doua zi.

țetul balsamic adaugă o notă ușor dulce-acrișoară, usturoiul vine cu intensitate și profunzime, iar oregano completează totul cu aroma aceea familiară din bucătăria italiană.

Partea cea mai practică este că preparatul aproape se gătește singur. Tot ce trebuie făcut este să amesteci ingredientele pentru sos direct în vasul slow cookerului, să adaugi carnea și să lași timpul să facă restul.

Ingrediente

Pentru aproximativ 9 porții:

  • 1/4 cană ulei de măsline extravirgin
  • 1/4 cană oțet balsamic
  • 3 lingurițe usturoi mărunțit
  • 3/4 linguriță oregano uscat
  • aproximativ 1,1 kg piept de pui dezosat sau pulpe dezosate
  • sare și piper, după gust

Mod de preparare

În vasul slow cookerului se pun uleiul de măsline, oțetul balsamic, usturoiul și oregano. Se asezonează cu sare și piper, apoi ingredientele se amestecă bine până se formează un sos aromat.

Bucățile de pui se adaugă direct în sos și se întorc de câteva ori pentru a fi acoperite uniform.

Preparatul se gătește aproximativ 6 ore la temperatură joasă, până când carnea devine foarte fragedă și suculentă. Puiul este gata când temperatura internă ajunge la aproximativ 74 de grade Celsius.

La final, carnea poate fi servită ca atare sau desfăcută în fâșii cu furculița, pentru un efect similar pulled chicken.

Cu ce poate fi servit

Unul dintre avantajele acestei rețete este că merge în foarte multe combinații:

  • cu orez simplu
  • peste paste
  • alături de cartofi copți
  • cu broccoli sau alte legume la cuptor
  • în lipii, sandwichuri sau wrap-uri

Preparatul este potrivit și pentru mesele pregătite în avans (meal prep), deoarece se păstrează ușor și poate fi folosit în mai multe combinații a doua zi.

În plus, ingredientele folosite — uleiul de măsline extravirgin, usturoiul și oțetul balsamic — sunt asociate frecvent cu alimentația de tip mediteranean, apreciată pentru echilibrul dintre gust și simplitate.

 

