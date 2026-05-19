Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, s-a întâlnit marți la București cu ambasadorul Chinei, Chen Feng, pentru a discuta despre extinderea exporturilor românești, atragerea de investiții și implementarea unor tehnologii agricole inovatoare, transmite MEDIAFAX.

La discuții au participat și secretarii de stat Emil Dumitru și Mihály Zoltán-József, alături de președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, delegația română mulțumind oficialilor chinezi pentru deschiderea arătată în cadrul parteneriatului bilateral.

Memorandumul din 2026, rampă de lansare pentru fermierii români

Conform Ministerului Agriculturii, pilonul central al acestei colaborări este memorandumul semnat în cursul anului 2026 între cele două state. Acest document strategic le permite fermierilor români să își livreze produsele agroalimentare direct pe uriașa piață chineză, marcând un moment de cotitură în relațiile economice dintre București și Beijing.

„Asistăm la un moment istoric și vedem o creștere semnificativă a schimburilor comerciale dintre România și China. Alături de echipa mea, vă asigur că vom sprijini toate eforturile pentru a fluidiza comerțul cu produse agroalimentare. Cooperarea în agricultură este strâns legată de cercetarea științifică și de inovare. Mi-aș dori ca fermierii români să aplice tehnologiile inovative din China în România, această colaborare creând oportunități reale pentru atragerea de investiții și schimbul de bune practici”, a declarat ministrul Tánczos Barna în urma întrevederii.

Simplificarea procedurilor birocratice pentru exporturi

Un alt punct extrem de important de pe agenda întâlnirii l-a reprezentat simplificarea procedurilor birocratice. În acest sens, oficialii au discutat despre stabilirea unei punți de legătură directe între ANSVSA și serviciile vamale chineze, măsura având scopul de a facilita și accelera controalele pentru mărfurile românești care pleacă spre China.

Pentru a demonstra potențialul real al producției autohtone, ministrul român al Agriculturii le-a lansat diplomaților chinezi invitația oficială de a vizita fermele și unitățile de procesare din teritoriu. Oficialii români au concluzionat că un dialog economic strâns și cooperarea constantă sunt esențiale nu doar pentru prosperitatea reciprocă, ci și pentru asigurarea securității alimentare la nivel global.