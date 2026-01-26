Am întrebat-o pe Suzana Gras, psihoterapeut român din Barcelona, de ce majoritatea rezoluțiilor de început de an sunt legate de mănâncat sănătos, mears la sală după care, aproximativ 90% renunță în nici o lună. De unde pleacă această nevoie și care este mecanismul din spate? Este un trend social sau o dorință personală?

„Cred că impulsul personal al fiecăruia este puternic influențat de contextul din care își ia informația și de mediul în care se învârte, susține Suzana. Ideile noastre personale sunt legate solid de trendurile din social media, cercul de prieteni sau mediul de la serviciu. Dorința de schimbare poate fi augmentată sau diminuată de acest context. Nu putem neglija faptul că aspectul fizic este o temă foarte prezentă în media, iar adesea accentul se pune mai degrabă pe exterior decât pe sănătate. Deși discursul recent pare să vireze spre sănătate, a mânca bine și a face sport a devenit, în sine, o modă”.

