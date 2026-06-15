România urcă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în patria pizzei. Pizzarul orădean Cristian Meleacă a obținut locul I la categoria „Pizza & Vino” în cadrul prestigiosului Campionat Mondial de Pizza – Trofeul Caputo, desfășurat recent la Napoli. Performanța este cu atât mai impresionantă cu cât la ediția din acest an (a 23-a) au aliniat la start peste 600 de concurenți de elită din 35 de țări, relatează Agerpres.

Evenimentul a avut loc la Mostra d’Oltremare din Napoli, orașul în care meșteșugul preparării pizzei este recunoscut ca patrimoniu cultural imaterial UNESCO.

Pairingul perfect: vin și pizza

Secțiunea „Pizza & Vino”, introdusă în competiție abia anul trecut, este catalogată de specialiști drept una dintre cele mai dificile și complexe probe. Concurenții nu își pot planifica rețeta de acasă, deoarece organizatorii le atribuie un anumit vin cu doar 24 de ore înainte de concurs.

Echipa din Oradea a primit un vin rosé din regiunea Campania. Din acel moment, Cristian Meleacă, alături de mentorul și coordonatorul său, Eugen Pocian, și cu sprijinul somelierului din echipă, a avut la dispoziție o zi pentru a crea o pizza care să pună în valoare notele aromatice ale băuturii.

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„Categoria aceasta se bazează pe echilibrul dintre pizza și vin. Contează tehnica, dar cel mai important este să reușești să le îmbini perfect, într-un echilibru armonios. În cele șapte minute alocate probei trebuie să pregătești și să prezinți preparatul în fața juriului. Fiind un rosé, ne-am gândit că merge foarte bine cu peștele,” a declarat Cristian Meleacă.

Gust mediteraneene de-ale locului

Pentru a cuceri exigentul juriu napoletan, Cristian Meleacă a mizat pe ingrediente premium și o tehnică de fermentare impecabilă.

Aluatul: Hidratare de 68%, obținut prin metodă directă și maturat timp de 24 de ore.

Baza: În locul clasicului sos de roșii, s-a folosit un bisque de gamberi (un sos fin, concentrat, din creveți).

Topingul: Roșii datterini galbene (apreciate pentru dulceața lor naturală), iar după coacere s-au adăugat brânză stracciatella cremoasă, fileuri fine de anșoat din marea Cantabrică și coajă rasă de lămâie de Sorrento pentru o notă finală de prospețime.

Cu excepția făinii, concurenții au fost obligați să își aducă propriile ingrediente. Sosul bisque de creveți a fost pregătit în România, congelat în condiții speciale și transportat până la Napoli într-o cutie termică.

Trei decenii de pasiune și recunoaștere internațională

La vârsta de 45 de ani, Cristian Meleacă își trece în palmares cel mai important titlu al carierei sale, începută în anul 1999, imediat după absolvirea școlii. Tehnica sa a fost șlefuită de-a lungul timpului chiar în Italia, iar în ultimii patru ani a fost o prezență constantă în finalele mondiale. La ediția din acest an, el a reprezentat țara și în proba pe națiuni, alături de Naționala României, dar și la categoriile „Pizza de sezon” și „Pizza Specialitate Tradițională Garantată”.

Succesul delegației din Oradea a fost completat de premiul special oferit lui Eugen Pocian. Acesta a primit titlul de „Ambasador de Excelență” pentru contribuția sa remarcabilă la promovarea pizzei napoletane și a gastronomiei italiene în afara granițelor Italiei, fiind și brand ambasador al Asociației Pizzerilor Napoletani (APN) pentru România.