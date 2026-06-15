Dieta devenită celebră pentru slăbit este acum studiată pentru un posibil efect asupra creierului

15 iun. 2026, Nutriție
Dieta devenită celebră pentru slăbit este acum studiată pentru un posibil efect asupra creierului
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O dietă săracă în carbohidrați și bogată în grăsimi, cunoscută sub numele de dietă ketogenică, ar putea contribui la încetinirea procesului de îmbătrânire a creierului și la reducerea riscului unor boli neurodegenerative, arată o nouă analiză științifică. Cercetătorii susțin că acest regim alimentar ar putea avea efecte benefice în afecțiuni precum Alzheimer, Parkinson, scleroza multiplă sau scleroza laterală amiotrofică, potrivit Mediafax.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Translational Neurodegeneration și preluate de The Independent.

Cum funcționează dieta ketogenică

Dieta ketogenică limitează consumul de carbohidrați și determină organismul să folosească grăsimile drept sursă principală de energie.

În aceste condiții, ficatul produce compuși numiți cetone, care pot alimenta creierul atunci când organismul nu mai utilizează glucoza în mod obișnuit.

Specialiștii explică faptul că acest proces imită parțial starea de înfometare și modifică modul în care corpul produce energie.

Regimul este utilizat deja în anumite situații medicale, inclusiv în tratamentul unor forme severe de epilepsie la copii.

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Cercetătorii au analizat 15 ani de studii

Pentru această evaluare, oamenii de știință au analizat cercetările publicate în ultimii 15 ani privind efectele dietei ketogenice asupra sănătății creierului.

Analiza sugerează că regimul alimentar ar putea susține funcționarea cerebrală prin îmbunătățirea modului în care celulele utilizează energia.

Autorii studiului arată că persoanele afectate de boli neurodegenerative întâmpină adesea dificultăți în folosirea glucozei drept combustibil pentru creier.

Cetonele produse în timpul dietei ar putea reprezenta o sursă alternativă de energie și ar putea compensa această problemă.

Posibile efecte asupra inflamației și memoriei

Potrivit cercetătorilor, unele studii indică și o reducere a proceselor inflamatorii asociate deteriorării neuronilor.

De asemenea, dieta ar putea influența funcționarea mitocondriilor, structurile responsabile de producerea energiei în celule.

Disfuncțiile mitocondriale sunt considerate un factor important în apariția unor boli precum Alzheimer și Parkinson.

Autorii analizei susțin că dieta ketogenică ar putea activa mecanisme naturale de eliminare a celulelor deteriorate și ar putea limita acumularea proteinelor toxice asociate declinului cognitiv.

Unele cercetări au raportat îmbunătățiri ale memoriei, nivelului de energie și calității vieții la anumite categorii de pacienți.

Specialiștii cer prudență

Cercetătorii subliniază însă că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma beneficiile pe termen lung ale dietei.

Ei avertizează că respectarea unui regim ketogenic strict poate fi dificilă, în special pentru persoanele în vârstă.

În plus, unele persoane pot experimenta efecte adverse precum dureri de cap, greață, amețeli sau stare de oboseală.

Autorii studiului recomandă ca orice schimbare importantă a alimentației să fie discutată cu medicul sau cu un specialist în nutriție.

Potrivit acestora, viitoarele cercetări ar trebui să identifice mai precis categoriile de pacienți care ar putea beneficia cel mai mult de acest tip de dietă și să evalueze siguranța sa în condiții reale de utilizare.

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