Chef Alex Cîrtu a surprins la BurgerFest cu un „Polenta Burger” din mămăligă, rață confiată și kimchi: „S-a mâncat, s-a aplaudat și tot tacâmul!”

Chef Alex Cîrtu a surprins publicul de la BurgerFest cu un burger pe bază de mămăligă și rață confiată

Chef Alex Cîrțu a ales anul acesta o direcție neașteptată pentru demonstrația sa culinară de la BurgerFest, după mai bine de un deceniu în care a prezentat rețete de burgeri cu ingrediente și combinații inedite.

Bucătarul a anunțat pe rețelele sociale că, după 11 ani de participări la festival, în care a pregătit burgeri cu carne de vânat, carne de rață, brie, chutney-uri din fructe exotice, ardei iuți, hummus sau chifle speciale cu pesto și cărbune vegetal, a decis să propună publicului un concept diferit: „Polenta Burger”.

Preparatul a avut la bază mămăligă, pecorino ars, sos de smântână fermentată termostabilă Sour Taste de la Elle & Vire Professionnel, mentă, usturoi copt, pulpă de rață confiată aromatizată cu enibahar și nucșoară, kimchi, rondele de ghiudem și jumări de rață.

Potrivit chef-ului, noua creație s-a bucurat de aprecierea participanților la festival.

„După 11 ani de demo-uri la BurgerFest, în care am pregătit burgeri cu carne de vânat, burgeri cu carne de rață, burgeri umpluți cu brie, burgeri cu chutney-uri de fructe exotice și diverși ardei iuți, burgeri cu dulcețuri și relish-uri, cu hummus, în chifle cu pesto, cu cărbuni, brioșe cu ceapă etc, anul ăsta am zis să încerc și o altă abordare: #PolentaBurger (…). S-a mâncat, s-a aplaudat și tot tacâmul!”, a scris Alex Cîrțu.

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BurgerFest este unul dintre cele mai cunoscute festivaluri dedicate burgerilor din România, reunind anual restaurante, bucătari și producători care propun reinterpretări ale unuia dintre cele mai populare preparate de tip street-food.