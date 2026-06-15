Țara Hațegului își consolidează identitatea turistică printr-o nouă inițiativă care pune în valoare patrimoniul culinar local. Asociația de Turism Retezat, administratorul Destinației Ecoturistice Țara Hațegului, a lansat proiectul „Meniu hațegan”, un demers prin care rețetele tradiționale ale regiunii sunt readuse în atenția publicului și integrate în oferta gastronomică locală.

Proiectul urmărește să creeze o legătură mai puternică între turism, gastronomie și producătorii locali, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi gusturile autentice ale zonei prin preparate inspirate din patrimoniul culinar al Țării Hațegului.

„Ne dorim să venim atât în întâmpinarea turiștilor care ajung în Țara Hațegului, cât și a comunității locale. Gastronomia este o parte esențială a identității unei regiuni, iar rețetele locale reprezintă o adevărată carte de identitate a acestui ținut”, a declarat Anca Rusu, managerul Destinației Ecoturistice Țara Hațegului.

Restaurantele locale intră în proiect

Inițiativa este dezvoltată în parteneriat cu mai multe unități HoReCa din regiune – Avy Wine & Dine Hațeg, HoHa Hațeg, Parc Cafe & Bistro Hațeg și Nopcsa’s Grill Sântămăria Orlea.

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În perioada 15 iunie – 30 septembrie 2026, fiecare dintre aceste locații va propune un meniu special inspirat din gastronomia locală, alcătuit din aperitiv, fel principal și desert. Preparatele vor reprezenta reinterpretări moderne ale rețetelor tradiționale, adaptate cerințelor actuale ale consumatorilor și turiștilor.

Organizatorii consideră că această abordare poate contribui atât la promovarea identității culinare a regiunii, cât și la creșterea cererii pentru ingredientele provenite de la producătorii locali.

O rețetă istorică, readusă în circuitul gastronomic

Elementul central al proiectului este un preparat comun care va putea fi regăsit în toate locațiile participante: crema hațegană de fasole boabe cu ciuperci și costiță afumată.

Rețeta are o valoare aparte deoarece a fost identificată într-o veche carte de bucate și recuperată cu sprijinul istoricului culinar Cosmin Dragomir. Preparatul este menționat în volumul „Preparate de artă culinară”, semnat de bucătarii Iosif Strassman și Ion Radu, fiind readus în actualitate prin colaborarea cu producătorul local „Musai… ca acasă”.

Pentru inițiatorii proiectului, valoarea acestei rețete depășește dimensiunea gastronomică, devenind un instrument de promovare a patrimoniului cultural și istoric al regiunii.

Iosif Strassman, un bucătar celebru, susținut de Regina Maria!

În centrul acestei redescoperiri culinare se află și figura lui Iosif Strassman, unul dintre cei mai importanți bucătari ai României din secolul trecut.

Format în școli culinare europene de prestigiu, Strassman ajunge în anii ’30 la Casa Regală a României, unde contribuie la promovarea bucătăriei românești într-o perioadă în care meniurile oficiale erau redactate exclusiv în limba franceză.

Susținut de Regina Maria, acesta promovează preparatele tradiționale și participă la introducerea limbii române în meniurile oficiale ale Curții Regale.

După schimbările politice de după cel de-Al Doilea Război Mondial, destinul său profesional cunoaște un declin dramatic. Îndepărtat din viața publică, Strassman lucrează timp de aproape două decenii într-o fabrică, până când este redescoperit de Ion Radu, bucătarul personal al liderilor comuniști Gheorghe Gheorghiu-Dej și Nicolae Ceaușescu.

Cu ocazia pregătirii vizitei oficiale în România a generalului Charles de Gaulle, Ion Radu îl readuce pe Strassman în bucătărie. Impresionat de talentul său, liderul francez sprijină angajarea acestuia la Ambasada Franței din București, unde își va continua activitatea până la finalul carierei.

Gastronomia, resursă economică pentru dezvoltarea locală

Proiectul „Meniu hațegan” se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă la nivel european, aceea de a utiliza gastronomia locală ca instrument de dezvoltare economică și de diferențiere a destinațiilor turistice.

Pentru zonele rurale, promovarea produselor și rețetelor tradiționale poate genera beneficii directe pentru agricultori, procesatori, unități HoReCa și întreprinderile mici din lanțul agroalimentar.

În cazul Țării Hațegului, inițiativa vine într-un context favorabil, regiunea beneficiind deja de un patrimoniu natural și cultural de excepție. Zona include Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, Parcul Național Retezat și o parte a Parcului Natural Grădiștea Muncelului, Cioclovina, atrăgând anual mii de turiști din țară și din străinătate.

Inițiatorii proiectului consideră că succesul unei destinații turistice moderne nu depinde doar de peisaje sau obiective culturale, ci și de capacitatea acesteia de a oferi experiențe autentice.

În acest context, gastronomia devine un instrument de promovare a identității locale, iar rețetele tradiționale se transformă în ambasadori ai regiunii.