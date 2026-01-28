Vremea în care plăteai 9,90 euro pentru un șnițel în cadrul unui meniu de prânz a apus de mult în Viena, scrie Krone Zeitung. Totuși, 395 de euro este un preț mai mult decât „piperat”. Restaurantul Spelunke îl are totuși în meniu.

De ce este atât de scump acest șnițel

În timp ce facturile anuale la energie le dau fiori multor vienezi, iar cumpărăturile săptămânale au devenit o provocare, o ieșire la restaurant a ajuns să fie considerată un lux pentru mulți. Numeroși proprietari de localuri se plâng deja de schimbarea comportamentului de consum al clienților.

Cu toate acestea, restaurantul Spelunke (situat în districtul 2) mizează pe noul său preparat, „Kaiser Franz Schnitzel”. Prețul de 395 de euro se datorează ingredientelor exclusiviste:

Un file de vită Wagyu fin marmorat, cu crustă clasică vieneză și prăjit până ajunge să aibă o culoare perfectă, aurie.

Promite o carne fragedă, suculentă, care îmbină măiestria tradițională cu o calitate fără compromisuri a produsului.

Șnițelul este înnobilat cu foiță de aur de 23 de karate și un „parfum de lămâie” creat special pentru acest fel de mâncare.

Pe lângă clasicii cartofi, merișoare și salată verde, prețul este „justificat” și de cele 125 de grame de caviar (Royal Caviar Imperial Auslese) care însoțesc porția.

„Nu este o farsă de marketing”

Proprietarul localului, Michael Dvoracek, susține că acest preparat demonstrează cât de departe poate fi dusă o rețetă culinară austriacă de familie fără a-i altera gustul de bază. El insistă că nu este vorba despre o simplă strategie de PR.

Rămâne de văzut câți oameni își vor permite sau vor dori să plătească acest preț exorbitant pentru un șnițel. Totuși, cel mai probabil, influencerii nu vor întârzia să apară pentru a se fotografia în local cu produsul de „fițe” aurită și acest lucru face parte, cu siguranță, din planul proprietarului restaurantului.