Deși nici grecii nici turcii nu recunosc, cei care sunt familiarizați cu cele două bucătării știu că sunt surori, aproape gemene. Iar în privința mult îndrăgitului tzatziki, ruda sa bună, pe meleagurile turcești, este salata din morcovi cu sos de iaurt. Cu același gust fresh, de mentă și nota picantă dată de usturoi. În plus se face și foarte repede și e perfectă ca garnitură sau fel de mâncare fără carne.

Ingrediente pentru salata de morcovi și iaurt

2 morcovi mari

250 de g de iaurt grecesc

2 căței de usturoi

2-3 linguri de ulei de măsline extravirgin

Mentă proaspătă sau mărar proaspăt, după gust

Sare și piper

Opțional suc de lămâie și ulei de măsline în iaurt.

Preparare

Se curăță și se spală morcovii și usturoiul. Se dau morcovii pe răzătoare, se pisează usturoiul.

Se încinge uleiul și se călesc morcovii până se înmoaie. Se pun sare și piper. Aveți grijă să nu se ardă prea mult, cum am pățit eu, fiind mai preocupată de filmat decât de gătit.

Înainte de a închide focul, adăugăm și usturoiul și amestecăm cu morcovii. Lăsăm să se răcească perfect.

Înainte de a servi pregătim sosul de iaurt: punem iaurtul într-un vas, adăugăm sare, piper, puțin suc de lămâie și o lingură de ulei de măsline (ambele dacă dorim, eu am pus), menta sau mărarul tocate (dacă punem mentă e mai spre tzatziki, dacă punem mărar, mai turcească). Apoi turnăm sosul peste morcovii cu usturoi răciți și omogenizăm bine.

Poftă bună!