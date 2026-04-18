Iaurtul, consumat frecvent la micul dejun sau ca gustare, poate avea un rol în menținerea tensiunii arteriale în limite normale, dacă este ales corect și integrat într-o dietă echilibrată, conform publicației Parade.

Hipertensiunea este unul dintre principalii factori de risc pentru infarct, accident vascular cerebral sau boli cardiovasculare. Alimentația joacă un rol esențial, iar unele produse consumate frecvent, precum alimentele prăjite, carnea procesată sau băuturile zaharoase, contribuie la creșterea tensiunii.

În acest context, produsele lactate, inclusiv iaurtul, ridică întrebări legate de efectele asupra inimii. Potrivit dieteticianului cardiovascular Margaret Junker, de la UC Davis Health, răspunsul depinde în mare măsură de tipul de iaurt ales.

Cum alegem iaurtul

Nu toate iaurturile sunt la fel. Variantele cu conținut ridicat de grăsimi, zahăr adăugat sau aditivi pot anula beneficiile. Recomandarea este pentru iaurturi simple, cu puține ingrediente, preferabil degresate sau cu conținut redus de grăsime.

Junker spune că optează pentru iaurt simplu, neîndulcit, peste care adaugă fructe, nuci sau semințe. Pentru gust, folosește cantități mici de miere sau sirop de arțar.

Ce efect are asupra tensiunii

Consumat în aceste condiții, iaurtul nu doar că nu crește tensiunea arterială, ci poate contribui la menținerea ei în limite sănătoase. Lactatele cu conținut redus de grăsimi sunt incluse și în dieta DASH, un model alimentar recomandat pentru scăderea tensiunii.

Unul dintre mecanisme ține de echilibrul dintre proteine, carbohidrați și grăsimi, care ajută la stabilizarea glicemiei. Fluctuațiile bruște ale glicemiei pot declanșa secreția de hormoni de stres, care cresc ritmul cardiac și contractă vasele de sânge.

Datele științifice susțin această legătură. Un studiu publicat în 2024 în International Journal of Hypertension, pe peste 3.000 de adulți, arată că persoanele care consumă iaurt de mai multe ori pe săptămână au valori mai mici ale tensiunii arteriale. Rezultate similare apar și într-un studiu din Journal of Hypertension, unde consumul a cel puțin cinci porții de iaurt pe săptămână a fost asociat cu un risc mai redus de hipertensiune.

Alte beneficii ale iaurtului

Pe lângă efectul asupra tensiunii, iaurtul aduce și alte beneficii:

este o sursă bună de proteine, utilă pentru menținerea masei musculare și controlul apetitului

contribuie la aportul de calciu, important nu doar pentru oase, ci și pentru funcționarea inimii

conține probiotice, care susțin sănătatea microbiotei intestinale

Unele studii arată și o asociere între consumul de iaurt și un indice de masă corporală mai mic sau un procent redus de grăsime corporală.

Rolul dietei, nu al unui singur aliment

Chiar dacă iaurtul are beneficii clare, specialiștii atrag atenția că nu există un aliment „miracol”. Efectele apar în contextul unei diete echilibrate, bazate pe alimente cât mai puțin procesate, cu varietate și proporții corecte.

Iaurtul poate rămâne o alegere potrivită pentru micul dejun sau gustare, dar impactul real asupra sănătății cardiovasculare ține de ansamblul obiceiurilor alimentare.