Expoziția „Colecția recuperată. Povestea Slătineanu” aduce în fața publicului, în perioada 9 mai – 19 iulie, la Art Safari New Museum, singura operă semnată de Vincent van Gogh aflată în România, „Culegătoarea de morcovi”, potrivit Agerpres.

Reprezentanții Art Safari descriu colecția Slătineanu drept una dintre cele mai valoroase și mai puțin cunoscute din România, recent restituită familiei după decenii în care s-a aflat în patrimoniul statului. „Am vrut să spunem această poveste printr-o expoziție dedicată, care are ca element central singura operă semnată Van Gogh aflată în România”, a declarat Ioana Ciocan, Managing Partner Art Safari.

Expoziția reunește peste 100 de lucrări și obiecte: pictură europeană și românească, ceramică populară, arme, bijuterii, obiecte decorative și piese arheologice. Acestea sunt organizate în două secțiuni, corespunzătoare colecției lui Alexandru Slătineanu și celei dezvoltate ulterior de fiul său, Barbu.

Lucrarea „Culegătoarea de morcovi”, realizată în 1885 în cărbune pe hârtie, provine din perioada în care Van Gogh a locuit în zona rurală a localității Nuenen, între 1883 și 1885.

Tabloul a fost cumpărat în jurul anului 1900 de Alexandru Slătineanu, pe atunci doctorand la Paris, de la celebrul negustor de artă Ambroise Vollard, cunoscut pentru rolul său în promovarea unor artiști precum Picasso sau Cézanne și pentru contribuția la recunoașterea operei lui Van Gogh după moartea acestuia.

Lucrarea a ajuns în România în 1902 și a rămas în colecția familiei, ulterior completată de Barbu Slătineanu și soția sa, Alexandra, sculptoriță.

Alexandru Slătineanu a fost o figură importantă a medicinei românești, bacteriolog și epidemiolog, dar și un colecționar pasionat. În perioada studiilor la Paris frecventa licitații și anticariate alături de Ion Cantacuzino, iar după întoarcerea în țară a adus colecția în locuința sa din Cotroceni.

Art Safari New Museum funcționează sub Înaltul Patronaj al președintelui Nicuşor Dan și a atras, în cele 17 ediții de până acum, peste un milion de vizitatori.