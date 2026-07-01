Vara, pe caniculă, o astfel de salată este minunată. Cu siguranță ne rămân căteva bucățele de pui de la o friptură, supă, iar dacă nu, facem rapid un piept de pui la grătar, în câteva minute. Tocăm legume și ou fiert și preparăm o maioneză de casă. În maxim jumătate de oră avem o cină (chiar și un prânz sau un pachet pentru luat la birou) de lins pe degete.
Piept de pui (gătit la grătar sau la cuptor și mărunțit/fâșii)
Ouă fierte (tăiate cubulețe)
Ridichi proaspete (tăiate felii subțiri)
Măsline negre (fără sâmburi, tăiate mărunt)
Castraveți murați (tăiați cubulețe)
Maioneză de casă.
N-am pus cantitîți pentru că fiecare face cât îi trebuie, din imaginea cu ingredientele puteți aprecia proporțiile.
Într-un bol încăpător, adăugați pe rând ingredientele pregătite în prealabil: fâșiile de piept de pui, cubulețele de ou fiert, feliile de ridichi, măslinele negre mărunțite și castraveții murați.
Puneți câteva linguri generoase de maioneză de casă direct peste ingredientele din bol. Aici un video, cum poți prepara maioneza.
Amestecați totul cu grijă cu ajutorul unei linguri, până când maioneza îmbracă uniform toate ingredientele.
Puneți salata pe un platou sau într-un bol de servit și decorați deasupra cu câteva felii proaspete de ridiche pentru un plus de culoare și textură crocantă.
Pentru a înlocui maioneza cu ceva mai dietetic puteți prepara un sos din iaurt grecesc, mărar tocat, sare, piper și puțin ulei de măsline, chiar și un strop de suc și coajă rasă de lămâie sau lime.
Poftă bună!
Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.
Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți