VIDEO | Salată de vară cu pui, legume variate și maioneză de casă. Pentru o variantă mai dietetică folosește sos de iaurt

01 iul. 2026, Rețetele Juanitei
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Ingrediente pentru salată
  2. Preparare pas cu pas
  3. Varianta dietetică

Vara, pe caniculă, o astfel de salată este minunată. Cu siguranță ne rămân căteva bucățele de pui de la o friptură, supă, iar dacă nu, facem rapid un piept de pui la grătar, în câteva minute. Tocăm legume și ou fiert și preparăm o maioneză de casă. În maxim jumătate de oră avem o cină (chiar și un prânz sau un pachet pentru luat la birou) de lins pe degete.

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Ingrediente pentru salată

  • Piept de pui (gătit la grătar sau la cuptor și mărunțit/fâșii)

  • Ouă fierte (tăiate cubulețe)

  • Ridichi proaspete (tăiate felii subțiri)

  • Măsline negre (fără sâmburi, tăiate mărunt)

  • Castraveți murați (tăiați cubulețe)

  • Maioneză de casă.

N-am pus cantitîți pentru că fiecare face cât îi trebuie, din imaginea cu ingredientele puteți aprecia proporțiile.

Preparare pas cu pas

  1. Într-un bol încăpător, adăugați pe rând ingredientele pregătite în prealabil: fâșiile de piept de pui, cubulețele de ou fiert, feliile de ridichi, măslinele negre mărunțite și castraveții murați.

  2. Puneți câteva linguri generoase de maioneză de casă direct peste ingredientele din bol. Aici un video, cum poți prepara maioneza.

  3. Amestecați totul cu grijă cu ajutorul unei linguri, până când maioneza îmbracă uniform toate ingredientele.

  4. Puneți salata pe un platou sau într-un bol de servit și decorați deasupra cu câteva felii proaspete de ridiche pentru un plus de culoare și textură crocantă.

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Varianta dietetică

Pentru a înlocui maioneza cu ceva mai dietetic puteți prepara un sos din iaurt grecesc, mărar tocat, sare, piper și puțin ulei de măsline, chiar și un strop de suc și coajă rasă de lămâie sau lime.

Poftă bună!

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