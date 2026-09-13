Da, așa cum ne așteptam, există mai multe afecțiuni stomatologice în care anumite alimente pot declanșa simptomele sau le pot agrava. Într-un interviu acordat G4Food, dr. Elyass Bădină, medic stomatolog, specializat în protetică dentară, spune că, în cele mai multe cazuri, nu neapărat alimentul în sine este cauza bolii, dar poate fi factor favorizant.

G4Food: Caria dentară este favorizată de consumul frecvent de zaharuri si carbohidrați? Cum afectează ele dinții?

Dr. Elyass Bădină: Da, mai ales atunci când consumăm des alimente sau băuturi cu zahăr. Bacteriile din gură folosesc zahărul și produc acizi care atacă smalțul dintelui. Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, smalțul se slăbește treptat și poate apărea caria. Contează foarte mult și frecvența, de exemplu, dacă consumăm dulciuri pe tot parcursul zilei, dinții sunt expuși repetat acestor acizi.

Dacă ai mâncat sau băut ceva acid, nu te spăla imediat pe dinți!

G4Food: Eroziunea dentară poate fi favorizată de băuturile carbogazoase și alimentele acide?

Dr. Elyass Bădină: Da. În special sucurile carbogazoase și alte băuturi sau alimente acide pot ataca direct smalțul și, în timp, îl pot subția. Cu cât sunt consumate mai des și stau mai mult în contact cu dinții, cu atât riscul este mai mare. De aceea, după ceva acid este bine să bem sau să clătim gura cu apă și să nu ne spălăm pe dinți chiar imediat

G4Food: Boala parodontală și gingivita pot fi favorizate de o alimentație dezechilibrată? Lipsa vitaminei C este decisivă?

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Dr. Elyass Bădină: O alimentație dezechilibrată poate influența sănătatea gingiilor, pentru că organismul are nevoie de vitamine și minerale pentru a menține țesuturile sănătoase și pentru a lupta cu inflamația. Vitamina C este importantă, iar un deficit poate favoriza sângerarea și problemele gingivale, însă nu este singura cauză și nici factorul decisiv. Gingivita și boala parodontală sunt legate în primul rând de placa bacteriană, iar evoluția lor poate fi influențată și de fumat, diabet, igiena orală și alți factori.

Smalțul dinților nu este afectat doar de lipsa de vitamine din alimentație

G4Food: Defectele de dezvoltare a smalțului sunt consecința a aportului insuficient de vitamine și minerale în perioada de formare a dinților?

Dr. Elyass Bădină: Carențele de vitamine și minerale pot avea un rol, mai ales în perioada în care dinții se formează, însă nu sunt singura explicație. Formarea smalțului poate fi influențată și de anumite boli, probleme apărute în sarcină sau în copilărie, factori genetici ori alți factori de mediu. Așadar, alimentația este importantă, dar un defect de smalț nu înseamnă automat că a existat o lipsă de vitamine.

G4Food: Alimentația poate favoriza hipomineralizarea dinților?

Dr. Elyass Bădină: Alimentația poate influența sănătatea și dezvoltarea dinților, însă hipomineralizarea nu apare, de regulă, dintr-o singură cauză. Este o modificare care se produce în perioada în care smalțul se formează, iar apariția ei poate fi legată de mai mulți factori din timpul sarcinii sau din primii ani de viață ai copilului.

G4Food: Uzura dentară depinde de modul în care ne alimentăm?

Dr. Elyass Bădină: Da, alimentația poate contribui la uzura dinților, dar nu este singurul factor. Consumul frecvent de alimente și băuturi acide poate înmuia și subția smalțul, făcând dinții mai vulnerabili la uzură. În același timp, uzura poate fi influențată și de scrâșnitul dinților, de un periaj prea agresiv sau de aciditatea provenită din reflux gastric.