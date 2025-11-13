Pentru cine n-a avut timp sau chef de fiert zacuscă în cantități mari pentru iarnă, haideți să profităm de legumele pe care acum le găsim cam tot timpul anului în magazine și să pregătim, când avem poftă, câte o tocăniță rapidă din vinete. Nu ia mult timp gătirea și este o cină minunată, puteti pune pe pâine dimineața la micul dejun sau lua la pachet, pentru că e bună și caldă și rece. Și seamănă bine la gust cu zacusca din vinete.

Ingrediente

2 vinete

2 ardei roșii mari

1 ceapă

3-4 căței usturoi (dacă vreți)

Pătrunjel (opțional)

100 de gr de ulei de floare (eu pun mai puțin, dar e nerafinat, de primă presă, mai consistent)

100 de ml de bulion de roșii

Sare, piper, foi de dafin sau alte condimente după gust.

Preparare tocăniță de vinete

Eu am copt vinetele și ardeii, dar dacă nu aveți timp de așa ceva merge doar să îi spălați și să-i tăiați cubulețe mici. Evident ardeii fără sâmburi, iar vinetele fără coaja neagră.

Coapte sau sau doar tăiate, vinetele lăsați-le într-o sită, presărate cu puțină sare, pentru jumătate de ră. Să iasă amăreala. Dacă nici de asta nu aveți timp nu-i un capăt de lume.

Curățați și tocați ceapa mărunt, dați usturoiul decojit pe o răzătoare măruntă sau printr-o presă.

Puneți ceapa la călit în ulei pentru 10 minute, apoi adăugați ardeii și vinetele, alte 10 minute și bulionul de roșii. Bineînțeles, sare, piper, dafin și ce mai vreți. Mai ținem 10 minute pe foc și gata!

La final, după ce am stins focul, dacă vrem punem usturoiul și pătrunjelul, dacă vrem să semene mai mult cu zacusca o lăsăm fără.

Întindem pe pâine sau mâncăm cu mămăligă, iar ce rămâne o consumăm a doua zi rece. Merge și de garnitură la carne ori ciuperci, orez, paste, dar și de prânz la pachet.

Poftă bună!